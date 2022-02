Gospodin Savršeni objavio video iz teretane pa poručio. 'Ne zanimaju me postupci 'influencera' i xyz osoba'

Bivši Gospodin Savršeni Mijo Matić (30) na društvenim mrežama često objavljuje snimke iz teretane, ali i inspirativne misli, pa je tako na posljednjem videu napisao svoje razmišljanje o jednoj zanimljivoj temi.

- Zapravo uvijek me zanimala svijest. A većina razgovara oko transformacija i to bilo kojih se svodi na informiranju o postupcima i što je ispravno; "uradi to" ili "ne smiješ to i to..." Ne zanimaju me postupci "influencera" i xyz osoba. Ne bavim se i ne želim se baviti svakom pojedinom sitnicom, jer se ne radi o postupcima i ne želim nikome suditi o njima. (Bodybuilding, CrossFit, joga, powerlifting, paleo, vege, raw xyz...) Moj savjet je da se bavite najosnovnijim i najtemeljitijim pitanjem: sviješću - počeo je Mijo i nastavio.

- Nije stvar u postupku već onaj tko postupa. A kad se "on" probudi nemoguće je učiniti nešto loše i loše se osjećati. Ako me pitate što je “dobro”, a što je "loše" najjednostavniji odgovor: dobro je sve što radite svjesno i loše je sve što radite nesvjesno. Nema tu nikakvih grijehova ovoga i onoga... Ako pogriješite to je obična ljudska greška za koju nema nikakve potrebe da vas netko izbavi/oslobodi ili da se kažnjavate. Zapamtite ovo: drugi vas mogu zarobiti, ali vas nitko ne može izbaviti osim vas samih. Sami ste svoj spasitelj, graditelj, ljubavnik, prijatelj, učenik i učitelj... - napisao je Matić.

Podsjetimo, Mijo se nedavno pohvalio na Instagramu kako je zaljubljen i otkrio je da je u vezi s glazbenicom i influencericom Arianom Piknjač.

-To mi je prva fotografija s djevojkom i prva veza nakon četiri godine. Počelo je sasvim slučajno. Krajem rujna razmijenili smo nekoliko šaljivih poruka i filozofirali na duhovit način o životu, ljubavi i treningu. Uživo smo se upoznali 25. listopada - ispričao je za RTL kako je počela njihova ljubavna priča. Otkrio je i što ga je privuklo 26-godišnjoj glazbenici koja je na glazbenoj akademiji u Sarajevu završila smjer - flauta.

- Jako mi se svidio način na koji komuniciramo i kako razmišlja. Uživo je to sve bilo puno bolje od očekivanog - rekao bih iznenađujuće dobro. Ne možeš vjerovati. Različiti, a opet isti. Humor nam je super, kao i ljubavni jezik. Šalili bi se i govorili jedan drugome: "Ti si duša moje duše" i smijali se kako smišljamo i pokušavamo izraziti ovo što nam se događa. Kao da se znamo cijeli život, a ne da smo proveli nekoliko dana zajedno. To je bio naš početak ukratko - sretno se prisjeća Mijo. Za ovu godinu ima samo jednu želju, a to je da njegova draga počne svirati u Zagrebačkoj filharmoniji i da grade lijepu budućnost zajedno.

