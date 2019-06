Gordon Ramsay se uspio prodati mlađoj publici, Jamie Oliver nije. Propao je.

Gordon Ramsay i Jamie Oliver možda su najzvučnija imena među celebrity chefovima u svijetu. Ipak, jedan od njih uspijeva godinama zadržati status najboljeg i horde obožavatelja, a drugi je gotovo na rubu propasti.

Britanski mediji proteklih tjedana pisali su o tome da se svi Oliverovi restorani u Velikoj Britaniji zatvaraju i da duguje 80 milijuna eura te da je u stečaju. To nisu glasine jer je Oliver na Instagramu potvrdio da restorana više neće biti te se zahvalio djelatnicima kojima je morao dati otkaz. No, Goli kuhar je svojedobno bio idol brojnim domaćicama koje su s napetošću iščekivale svaku njegovu novu emisiju ili kuharicu i zamišljale kako bi dobro bilo imati ga za zeta. Gordon je, s druge strane, bio vulgarni “zločesti dečko” kojem je Oliver stalno prigovarao zbog psovanja u emisiji. Ali on i dalje ima emisije i njegovi su restorani otvoreni. Zašto? Postoji relativno jednostavan razlog, Gordon se svojim nastupom uspio “prodati” mlađoj publici. Zavoljeli su ga zbog karaktera, otvorenosti i brzog jezika i nekad pretjerano animiranih reakcija.

Naravno, nije to jedini razlog njegova uspjeha. Čim je Ramsayeva emisija “Kitchen Nightmares” dobila američku verziju, koja se montažom i produkcijom uvelike razlikovala od engleske, privukla je internacionalnu publiku. Gordon je isto tako profesionalac u odnosu s obožavateljima na društvenim mrežama. Komunicira s njima, a komentira i jela koja oni sami kuhaju i fotografiraju zbog kojih ih često, na njihovo oduševljenje – vrijeđa. Mnogi smatraju da se tu dvojicu kuhara ne treba uspoređivati jer se bave potpuno različitim područjima, Jamie zna pripremiti popularna jela na zanimljiv način, koja gotovo svi mogu napraviti kod kuće, a Ramsay je klasični chef čijim ćete receptima impresionirati bolju polovicu. No, imaju gotovo jednak broj pratitelja na društvenim mrežama – Jamie milijun više na Instagramu, a Gordon na Twitteru.

Ono što ih doista razlikuje Jamiejeva je želja za promjenom. Njegova je misija naučiti djecu i odrasle da jedu zdravije, a Ramsay gradi kult ličnosti. On je problematičan, često na meti tabloida, druži se s poznatima i sudjeluje u YouTube emisijama kojima se predstavlja i tinejdžerima te time prestaje biti samo “učitelj kuhanja” i postaje legitimna slavna osoba.