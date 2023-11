Goran vratio Marselu u show: 'Pokazao je koliko je velik čovjek!'

U današnjoj epizodi 'Života na vagi' pred natjecateljima je bio još jedan vodeni izazov, koji je za njih pripremio profesionalni triatlonac Andrej Vištica!

Prvi su krenuli crveni, a Ljube nije skakala u Koranu, nego je polako ušla kako joj se ponovno ne bi dogodila neka nezgoda. Šepić se prije bavio vaterpolom pa je prvi i stigao do obale, no dok se presvlačio, Goran ga je sustigao i počeli su s trčanjem. Najviše problema imala je Ljube, koja nikako nije mogla izaći iz rijeke. Goran je prvi sjeo za bicikl, no Šepić se nadao da će ga uspjeti sustići. „On je ubrzao, ubrzavam i ja, napeto je“, rekao je Šepić. Plavci su bodrili Ljube, koja je već postajala nervozna, no nije odustajala i naposljetku je uspjela!

Goran je pobijedio, no nije se odmah veselio jer je bio zabrinut za Ljube pa je skočio u Koranu kako bi joj što prije pomogao. „Nekako s par dubokih udisaja, prevrnula sam se kao tuljan, uhvatila malo zraka i odlučila nastaviti“, rekla je Ljube kad je izašla iz Korane, a Goran je potom hodao i trčao uz suprugu i bio ponosan što nije odustala. „Mislim da sam joj ja dao dodatnu snagu i da je trčala zbog mene“, rekao je Goran, a onda im se pridružio ostatak tima i svi su uz nju još jednom vozili bicikle.

Red je došao na plavce, a prvi je na obalu stigao Pero. Dajana, Kruno i Marie išli su polako, bilo im je bitno samo da završe izazov. Martin je vodio, a Nina rekla: „Odlučila sam pustiti Juri pobjedu jer mislim da je njemu najpotrebnija, već se tjedan dana osjeća loše i jako je tužan.“ Isto je mislio i Pero, no Martin nije želio prepustiti nagradu. „Jure i ja smo razgovarali i rekli da ćemo se boriti i jedan drugome nećemo popuštati“, objasnio je, no Nina je smatrala da je trebao pustiti Juru. „Zadovoljan sam pobjedom jer ću se napokon čuti s obitelji“, rekao je Martin, a Jure je zaplakao što nije uspio.

Andrej je čestitao svim natjecateljima što su završili svoj prvi triatlon, pobjednicima Goranu i Martinu, te objasnio kako se nagrada ne može predati nekome drugome kao što je Martin planirao. „Po pravilima igre to nije moguće. Martin mi je stvarno želio dati nagradu, pokušao je napraviti jednu lijepu gestu, ali nažalost, nije mogao“, rekao je Jure.

Oba tima bila su zadovoljna što su toliko napredovali i izazov im uopće nije bio previše težak. Nina se ispričala Martinu jer je burno reagirala što nije pustio Juru da pobijedi, a nije znala da su se oni dogovorili kako će se uistinu boriti pa tko pobijedi. Jure joj je zahvalio što se borila za njega, a Nina je zaključila kako je u plavom timu najveći problem - nedostatak komunikacije. „Dečki općenito vole pričati, a čini se da to najviše rade kad su sami“, zaključila je Nina.

Martin se rasplakao čim je čuo svoje najmilije, a među njima je bio i Martinov kum triatlonac kojem je posvetio današnju pobjedu. „Ovaj poziv mi je stvarno dobro došao, ispunio sam srce ljubavlju i toplinom, i to će mi biti vjetar u leđa za dalje“, rekao je. Nakon toga došao je Goran sa svojom željom - Marselom! „Žena se vratila!“ iznenađeno je komentirao Jure. „Drago mi je što sam se vratila“, rekla je Marsela koja je vani izgubila šest kilograma.

„Goran je više puta pokazao koliko je nesebičan, a ovim je pokazao koliko je velik čovjek“, ponosno je rekla Ljube koja je bila jako sretna zbog Marselina povratka, kao i svi u kući. Kasnije su Nina i ona nasamo razgovarale kako je Marseli bilo vani, a nju je najviše mučilo kako će se ponovno uklopiti u tim. Pero, Jure i Martin ispred kuće pričali su o njezinu povratku i bili uvjereni kako će se sad dodatno zakomplicirati odnosi u crvenom timu. „Predivan je osjećaj što sam se vratila, svatko tko je ispao sigurno bi dao ne znam što sve ne da se vrati - i hvala Goranu što mi je dao tu priliku“, rekla je Marsela koja misli da se sada ne može natjecati s ostalima jer su napredniji i sposobniji od nje.

Nina je vodila zagrijavanje, a Jure joj je govorio koje vježbe treba malo ispraviti dok je Pero neukusno komentirao njezine upute za vježbanje. „Pero, stvarno si bezobrazan! I ti i Jure!“ rekla je Nina i u suzama napustila trening. Jure joj je otišao reći da su se zafrkavali i ispričati joj se, no Nina nije željela pričati s njim i smatra da je ta isprika samo gluma.

Kako kandidati ne bi pomislili da će cijelo vrijeme vježbati sami, stigli su olimpijci - sestre Lucija i Ana Zaninović te braća Valent i Martin Sinković! „Ne mogu vjerovati koga vidim!“ rekla je Silvija, a Jure dodao: „Olimpijski pobjednici, donosioci medalja, euforija raste unutar i crvenog i plavog tima!“ Taekwondoašice su odabrale crveni tim, a slavni veslači - plavce. „Čula sam da su Martin i Valent tu, želja je bila puno veća od ljutnje i vratila sam se na trening“, rekla je Nina.

Crvenima je bio zanimljivo učiti osnove taekwondoa, a veslači su, naravno, bili usredotočeni na ergometar. „Iznenadio sam se koliko mogu, a bilo je i jako vruće, svaka čast, napravili su jako dobar trening“, rekao je Valent. Plavci su odradili i utrku na ergometru, a sudjelovali su Martin i Valent, a za uspomenu su dobili veslo. Lucija i Ana također su bile zadovoljne vježbanjem i svakom članu crvenog tima darovale su žuti pojas. „Želimo ih da budu ustrajni, da dođu do kraja ovog procesa, a nakon emisije slijedi prava bitka - nadam se da nema više povratka na staro“, zaključila je Ana Zaninović.

Nakon treninga i šetnje u dvorištu ih je čekalo još jedno iznenađenje - prepun hladnjak! Tko neće moći odoljeti ni slatkome ni slanome, a tko će u svemu naći mjeru - ne propustite pogledati sutra u 21.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Života na vagi'.

