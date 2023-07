Višnjić o štrajku u Hollywoodu: 'Nastao je potpuni krah sistema, snimanja su otkazana'

Jedan od naših najuspješnijih glumaca Goran Višnjić (50) komentirao je trenutni štrajk koji se već danima vodi u Hollywoodu. On kao član glumačkog udruženja (SAG) također ne može ništa snimati dok ovo traje. Poručio je također da je bilo jasno da je ovakav štrajk neizbježan.

- Cijeli taj grad živi od televizijske industrije. Nastao je potpuni krah sistema sad kad su i glumci odlučili priključiti se piscima. Ja kad sam bio na Hitnoj službi dok je bila na NBC-u, dok su "rerun", odnosno ponavljajuće epizode išle na NBC-u i drugim mrežama, tantijemi su bili normalni i mogli ste, ako ne radite, nekoliko godina živjeti od tantijema - rekao je Višnjić za RTL Danas te dodao kako su tantijemi gotovo pali na nulu otkako su se pojavili streaming servisi.

Istaknuo je kako je veliki problem i umjetna inteligencija.

- Ako netko uzme moj glas i snimi reklamu s mojim glasom, dok god oni ne kažu da je to Goran Višnjić, to je okej. Sutra možete čuti reklamu s mojim glasom, ali ja od toga neću dobiti ništa, a ljudi će misliti da sam tu reklamu ja napravio. To je samo jedan mali dio problema, ima ih još puno - rekao je. Glumac smatra i kako će filmski studiji morati popustiti jer neće imati posla.

- Mi uvijek možemo naći poslove. Vidjet ćemo, nema nikakvih prognoza. Sad su svi preglasni i jako puno emocija je u svemu tome- rekao je Višnjić.

Nacionalni odbor upravitelja SAG-AFTRA-e je u četvrtak jednoglasno odobrio štrajk za 160.000 glumaca koji čine njihovo članstvo. Potez je unio dodatan nemir u industriju, koja se već suočava sa štrajkom scenarista.

Glumci u novom filmu redatelja Christophera Nolana "Oppenheimer" napustili su premijeru u četvrtak iz solidarnosti s netom pokrenutim štrajkom holivudskog sindikata glumaca. Nolan je potvrdio njihov odlazak prije početka prikazivanja filma na londonskom trgu Leicester Square.

- Ima mnogo ljudi ovdje koje nismo htjeli razočarati, no također smo u potpunosti solidarni s našim kolegama i onime što rade - kazao je Kenneth Branagh, koji također glumi u filmu.

