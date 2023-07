Goran Karan napravio prvi solo mjuzikl: 'Novim pjesmama želim se još više zbližiti sa svojom publikom'

Deveto izdanje jedinog hrvatskog kazališnog festivala na engleskom jeziku Midsummer Scene, u organizaciji Turističke zajednice grada Dubrovnika i Grada Dubrovnika, večeras će u Dubrovniku zatvoriti Goran Karan sa svojim solo mjuziklom "Ljubav je fer – Priče iz moje ulice". Glazbenik će pred publiku stati unutar zidina tvrđave Lovrijenac i u pjevanoj ispovijesti, kako sam naziva ovaj mjuzikl, predstaviti 15 novih pjesama koje su povezane dramskim elementima i osobnim ispovijestima pod redateljskom palicom iskusnog redatelja Ivana Lea Leme.

Prozor u svijet

– Mjuzikl "Ljubav je fer – Priče iz moje ulice" nije samo priča o mojim životnim iskustvima, a sasvim sigurno nije pretakanje mog života u mjuzikl, iako neke pjesme, ljubavi i osjećaji zaslužuju biti otpjevani i opjevani. Kako god okreneš, svjestan si svijeta oko sebe, vidiš što se događa ljudima, pogotovo ako ti je stalo do njih, tako da je to jedan moj otvoreni prozor u svijet – govori nam Goran Karan o projektu koji je dugo čekao svjetlo dana.

– Nakon nekoliko godina neprekinutog rada došlo je do toga da imam šezdesetak svojih neobjavljenih pjesama i shvatio sam da će bez jedne veće platforme one izlaziti svaka za sebe kao jedan singl te da neke od doista divnih pjesama neće moći ući prvi plan – ističe Karan i dodaje da će ovim djelom pokazati svoje manje poznato lice, a bit će to prilika i za posebno povezivanje s publikom.

– Novim pjesmama i pričama još ću se više zbližiti i upoznati s publikom. Ponajviše se radi o tome da ćemo se publika i ja moći upoznati kao da sjedimo za istim stolom. Ta uzvišenost, ali i bliskost i intimnost Lovrijenca daje mogućnost da se više ne skrivam između pjevanja i pjesme – napominje Karan, koji je otkrio i kako je nastala ideja za solo mjuzikl "Ljubav je fer".

– Ideju za solo mjuzikl nosim dugo, a sve što u njemu pjevam i govorim plod je mojih iskustava, ali isto tako i života i ljubavi nekih meni dragih ljudi. Dakle, samo istina! Kako bismo "Ljubav je fer" postavili na scenu, valjalo nam je na kreativan način osmisliti originalan i jedinstven način izvedbe pa smo tako ustanovili jedan novi scenski oblik, koji sam nazvao solo mjuzikl – otkriva Goran Karan. Iza splitskog glazbenika je i razvod braka, nakon kojeg je proživio neke od najtežih trenutaka u životu, a iako ne govori često o ljubavnom životu, bila je ovo prilika da ga upitamo misli li i dalje, poučen vlastitim iskustvom, da ljubav jest fer, kao što naslov njegova novog djela sugerira.

– Ljubav jest fer, ali mi često nismo i onda vrlo rijetko damo sto posto. Dati se u potpunosti i bezuvjetno, to je bitno. Ostalo su oblici sporazuma koji znaju pokleknuti pred životnim izazovima nakon što se potroši glazura prvotne zaljubljenosti. Ljubav u kojoj si nekome predan u potpunosti danas nije česta pojava, ali vrijedi zlata. Sve možemo uzeti, a jedino je ljubav ono što možemo dati – napominje glazbenik, koji je svoju novu predstavu odlučio ogoliti do minimuma produkcijskih potreba pa će na sceni nastupiti uz pratnju Ivana Ercegovića, a sve je scenski osmislio Ivan Leo Lemo, čiji je međunarodni opus prepoznat, prihvaćen i nagrađivan. Suradnja je tekla glatko, a Karan ističe i da se dobro razumiju jer je Lemo osoba neizmjerno širokog duha, a uz to i njegov Splićanin.

– Lemo je sjajan poznavatelj dramske i scenske umjetnosti, čovjek koji ima izvanredan ukus i senzibilitet za samo djelo i osobu koja će ga izvoditi. To je najbitnije, a osim što ima svoj zanatski dio poznavanja scenske umjetnosti u malom prstu, on je iz Splita, iz iste sredine iz koje sam ja potekao, pa je to jednostavno lakše jer zna točno na što sam mislio kad s njim razgovaram. Dijelimo background Splita kao životno ishodište iz kojega smo obojica krenula – napominje glazbenik koji je "Fali cviće", jednu od pjesama iz mjuzikla, pred publikom premijerno izveo na ovogodišnjim Melodijama Jadrana u splitskoj Galeriji Meštrović.

Puno nastupa

– Sad treba snimiti spot i sve ostalo, pjesmu trebamo pustiti u svijet da postane sama sebi dovoljna da može ispuniti svoj smisao i svrhu – govori Karan, pred kojim je radno ljeto ispunjeno nastupima u Hrvatskoj, ali i u inozemstvu. – Nastupamo u Bratislavi na open air koncertu pa potom u Subotici, tu je i nastup u Solinu. Trenutačno imam jako puno nastupa sa svojim bendom Vagabundo. U ovom trenutku možda i više nego što bih želio. Sad nam treba samo snaga, ljubav i fokus da to sve zaživi – ističe Karan, koji je na sceni već više od četiri desetljeća, a zanimljivo je da se u mjuziklu, koji mnogi smatraju najzahtjevnijom glazbeno-scenskom formom, okušao puno prije nego u solo glazbenoj karijeri. Dvije godine prije nego što je krenuo u samostalnu karijeru, točnije 1995. godine, dobio je glavnu ulogu u mjuziklu "Sarajevski krug", a prije šest godina s Nenadom Ninčevićem napisao je i mjuzikl "Naša bila štorija", koji naziva glazbenom bombonijerom iz mladosti.

– Tu su nam ruku dali Severina, Giuliano, Danijela Martinović, Tedi Spalato i drugi, no zbog zahtjevnosti priče dogodila su se svega četiri koncerta jer nas je bilo teško okupiti u isto vrijeme na istome mjestu. Mislim da puno stvari koje sam radio nije doživjelo svoje završetke, tko zna, možda se jednog dana snimi i film o "Našoj biloj štoriji" – kaže Karan.

Bilo bi to ostvarenje jedne od njegovih želja, kojih nikada nije manjkalo. – Puno mi se želja ostvarilo, a unatoč tome tvornica želja u mom umu radi neprekidno. Ovaj solo mjuzikl jedan je od zanimljivijih trenutaka u mom životu jer spada u rubriku "kad si zadnji put nešto napravio prvi put". U mojim godinama, a da nije infarkt, nema puno takvih iskustava. Kod mene je to nova stranica, da vidimo što se može dalje i što se može bolje, a kroz ovo životno iskustvo mogu reći da nikada nije nedostajalo čuda. Koje je sljedeće, ne znam, ali čekam ga miran i pun povjerenja – zaključuje Goran Karan.

