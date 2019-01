Godinama je skrivao probleme: Zbog kronične depresije poželio se ubiti

James Middleton, ljubimac žena I brat vojvotkinje Kate, nedavno je smogao hrabrosti progovori o bolestima s kojima se bori od djetinjstva. Naime, u želji da senzibilizira javnost na psihičke poremećaje koji se povremeno olako doživljavaju po principu “prošetaj malo na svježem zraku pa će proći”, odlučio je priznati kako već godinama ima poremećaj pažnje, ADHD.

Iako je, nažalost, sve više dijagnoza obje bolesti, točan uzrok još nije do kraja poznat. Naime, točni uzroci poremećaja pozornosti s hiperaktivnošću slabo su poznati, no vjeruje se da su simptomi povezani s kemijskom neravnotežom u mozgu. Ove je probleme godinama skrivao od okoline, čak I on najbližih prijatelja, a mnogi vjeruju kako je upravo to bio okidač da razvije drugu bolest: kroničnu depresiju.

Britanski mediji navode kako James noćima nije mogao spavati, a zbog borbe s nesanicom, danju je jedva funkcionirao. Na poslu je često znao dan provesti gledajući u monitor I odbrojavajući minute do trenutka kada će se moći vratiti kući. Na sms poruke I mailove uopće nije odgovarao jer za to nije imao snage, često mu je bio problem komunicirati s prijateljima I obitelji.

- Nije jednostavno opisati stanje u kojem sam se tada nalazio. Ne bi rekao da je to bila tuga, već prije bolest koju bih nazvao ‘rakom uma - dodao je te otkrio kako je njegovo stanje bilo toliko teško da je čak razmišljao o oduzimanju vlastitog života. Srećom, potražio je pomoć.

