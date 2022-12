Glumac iz Titanica požalio se da financijski propada: 'Siromašan sam, cura me financira'

Velški glumac Ioan Gruffudd (49), poznat po ulogama u Titanicu, Fantastičnoj četvorci, Sanctumu i još nekim holivudskim blockbusterima, priznao je da je u teškim financijskim problemima nakon brakorazvodne parnice s bivšom suprugom Alice Evans. Naime, kako je rekao, bivša živi u njihovoj kući besplatno otkako su se razišli u siječnju 2021. godine, a da za to vrijeme samo on plaća troškove za tu kuću, koji ukupno iznose 15.271 dolar, plus troškovi struje u iznosu od 4616 dolara i 11.793 dolara neplaćenih poreza.

On sada moli sud da mu dopusti da proda kuću kako bi imao od čega živjeti jer kako kaže, ni supruga nije sposobna sve sama plaćati.

"Alice i ja si ne možemo priuštiti zadržati kuću, ali se ona ne slaže s time da ju prodamo", piše to u dokumentima do kojih je došao Daily Mail.

U ovoj je godini glumac imao samo jedan glumački angažman zbog čega kaže da je siromašan i da ga uzdržava nova djevojka Bianca Wallace, zbog koje je i napustio bivšu suprugu.

"Živim u unajmljenom stanu s djevojkom koji mjesečno plaćam 3400 dolara. Moja djevojka plaća većinu naših životnih troškova, kao i cijelu stanarinu, i to još od rujna jer sam ja u nezavidnoj financijskoj situaciji", otkrio je Gruffudd.

"Objasnio sam Alice u kakvoj sam situaciji i nekoliko sam je puta molio otkako smo se rastali da financijski pomogne i pristane na prodaju kuće. No nije pristala na zahtjeve i prijedloge nagodbe. Vjerujem da je sposobna kratkoročno doprinijeti kada su u pitanju troškovi. Međutim, prema informacijama koje imam, dugoročno si ne može priuštiti plaćanje troškova", naglasio je.

Hipoteka koju Gruffudd ima na kuću je 745 tisuća dolara, a u njoj ne živi već gotovo dvije godine.

