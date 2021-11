Gledatelji zasuli Gogu uvredama: 'Povlači se po setovima s tipom iz Njemačke. Grozna žena u svemu!'

U sinoćnjoj emisiji showa 'Brak na prvu' glavna tema ponovno je bila ljubav između Sanele i Edina koji su se, nakon što su ostavili svoje supružnike, u show vratili kao novi par. Sinoć su prvi puta zajedno stigli na večeru s ostalim kandidatima. Neki od njih nisu baš oduševljeni njihovom romansom.

„Vidi se da se baš vole, bilo ih je lijepo vidjeti“, rekla je Goga, no Sanela je komentirala kako je okrenula očima kad ih je ugledala, što je ona i očekivala. Tijekom večere pričali su ostalima kako sad žive u stanu u kojem su bili Kristina i Cigla, no Mislav nije bio dobro raspoložen, objašnjavajući kako ne može uvijek podizati atmosferu te dodao kako Sanela nikad nije bila tako nasmijana kad je bila s Jasminom. „Sanela je pod utjecajem muškaraca i uopće nema svoje ja“, bila je oštra Goga. Njezine riječi zapele su za oko i gledateljima showa koji su je odmah napali na Facebooku.

"Grozna žena, u svemu. Spusti se na zemlju!", "Bolje ne imat svoje ja, nego imat svoje ja, ali zlo...", "Na početku mi bila simpatična,a sad me sve više podsjeća na moju šogoricu", nizali su se komentari nezadovoljnih gledatelja.

"Joj Goga pa taj Berni je za tebe jackpot! Takve" prepametne" ostaju same..a iz očiju joj se vidi ljubomora na Sanelu. Ona je trebala nekog koji ce joj lupiti par šamara,pa bi joj se takav lik sigurno svidio!", komentirala je jedna gledateljica.

Foto: Facebook

"Zločesta, zlobna i ljubomorna i povlači se po setovima, istina dobro plaćenim, kao 'Ljubav je na selu' s tipom iz Njemačke. Jeftine igre poput jeftine robe!!", nadovezala se druga. "Ajme tko se javlja , pa sve parove otračala vodoravno i okomito jedino sebe kao problem najveći ne vidi nažalost", konstatirala je je jedna pratiteljica showa.

Foto: Facebook

Nakon izjave koja je privukla pozornost na društvenim mrežama Goga i Sanela odvojile su se od ostalih kako bi popričale, a Goga joj je ponovila da joj je zamjerila što joj nije ništa ranije rekla, no ona se pravdala kako nije smjela pričati o tome. „Ja bih to odmah rekla! To bi se vidjelo po meni. Ili je dobra glumica, ne znam“, nastavila je Goga. „Ako je to interesira da bi mogla više tračati, neka joj, dat ću joj materijala jer ljubav nije nešto što se treba kriti. Ja se nemam čega sramiti“, rekla je Sanela i nastavila pričati o dopisivanju s Edinom dok Gogi nije bilo jasno zašto je onda na sljedećoj ceremoniji napisala da ostaje. Mislav je rekao Edinu kako im zamjera što nisu pričekali da show završi pa da budu zajedno: „Napišeš 'odlazim' i gotovo, nađete se vani i dobro. Sramotno je da su to tako napravili.“ Ekipa se dotaknula i Erne i svi su se složili kako nije dobro reagirala jer je od početka pričala da ne želi ništa s Edinom. Na kraju su svi za stolom uvjeravali Mislava kako je dobro što su ovako napravili, no on se i dalje nije slagao s tim te je govorio kako bi mu bilo užasno na Jasminovu mjestu. Stručnjaci su tvrdili da nitko nije u pravu i da su svi u pravu, ali gledaju s različitih stajališta. No ako se govori iz pozicije eksperimenta, onda je Mislav u pravu jer njemu zapravo smeta što su se oni prepoznali na početku i tajili to. Sanela i Edin nasamo su razgovarali kako su znali da će ih netko podržavati, a netko pljuvati, no oboje su se složili kako su u još jednoj stvari isti - oni su došli u show tražiti ljubav! „Za ovo treba imati hrabrosti. Ovo neće napraviti nitko. Može svatko pričati ja bih to ovako, ne bi ti, ne bi nikako jer treba ustati reći kako se zaista osjećaš. To će malo tko od nas napraviti“, zaključio je Edin.

