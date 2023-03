Glad je sve veća! Denis: 'Nikad nisam ovoliko dugo ne jeo'

Kandidati Survivora u novi tjedan ulaze borbom za namirnice. Iako su prošloga tjedna plavi bili ti koji su osvajali hranu, crveni su jeli ono što su ulovili i time se, kako je primijetio plavi tim, čak i više zasitili. Enea, kojemu je plan da počne pobjeđivati, pomalo je obeshrabren zbog male količine hrane koja im je bila na raspolaganju, a Denis je rekao: „Što se tiče hrane ne mogu reći da sam prije imao neke ekstremne situacije. Nikad nisam ovoliko dugo ne jeo“. Lovljenju hrane stoga se već u rano jutro posvetio i plavi tim. Marina i Filip u jutarnjem su lovu uspjeli timu priskrbiti slasnu hobotnicu. „Ovo je bila najbolja hobotnica u mom životu“, kazao je Filip. Dok su svi prionuli slasnom jelu, Nora nije htjela jesti s njima jer joj je bilo žao tog morskog stvora.

Na plaži će natjecatelje dočekati jedno lijepo iznenađenje jer se u plavi tim vraća Mihaela, dok crveni tim u novi izazov dolazi s članom manje. „Mislim da smo dovoljno ljuti i gladni da ćemo danas pobijediti“, rekla je Antonia. U novoj epizodi napokon ćemo vidjeti i tko će biti proglašen vođom plavog tima, te kako će završiti natjecanje za pet ličkih krumpira i kilogram leće u zabavnom poligonu u kojem će kandidati morati pokazati spretnost i brzinu tijekom vjetrovitog dana u Dominikanskoj Republici.

Podsjetimo u prošloj epizodi u žestokoj borbi za plemenski imunitet plavi su na otok otišli bez totema, ali u duelu nisu izgubili člana svog tima jer je Survivor prvi napustio Aleksa Perović, pjevač iz Kraljeva koji je već prvog tjedna pokazao da zbog zdravlja ne može izdržati kompetitivan tempo na dalekom otoku. Nakon što su izgubili u utrci za imunitet plemena, Amer kojeg nitko iz crvenog tima nije izabrao za borbu jedan na jedan rekao je:

„Bio je mali pad energije u plavom timu. Stvarno smo dali sve od sebe u posljednje tri borbe i bilo je očekivano da će se prekinuti taj niz. Volim reći da je to još jedan 'dan u uredu' i pobjede i porazi su sastavni dio života. Drago mi je kad vidim da je plavo pleme dosta mentalno stabilno. Osjećam to i vidim na njihovim licima da su zadovoljni onime što su postigli“. Dodao je kako je to što je izostao iz igre iskoristio za proučavanje i analiziranje načina na koji igraju članovi crvenog tima.

Odluka da članovi crvenog tima ne odaberu Amera prilikom biranja parova, izgledala je kao strategija, a Marko je o tome kazao: „Amer je ozbiljan igrač koji će igrati u nastavku. Dogovorili smo se da na plemensko vijeće ne idemo s bakljama i mislim da je bilo mudro probati izbjeći Amera“. Plavi tim komentirao je kako su iscrpljeniji od crvenog tima, jer su crveni uspjeli uloviti ribu, a oni su na biljnoj prehrani. Također su zaključili kako je bolje prištedjeti se nego ozlijediti u prvom tjednu, kao što se dogodilo crvenom čiji su članovi iz izazova za plemenski imunitet izašli s dva najjača igrača koji su zaradili ozlijede na glavi.

