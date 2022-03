Franka Batelić otkrila što je Viktor naslijedio od tate: "Možda će biti dobar nogometaš"

Pjevačicu Franku Batelić (29) gledatelji trenutno mogu gledati kao članicu žirija 'Plesa sa zvijezdama', a u showu je sudjelovala i sama 2009. godine te je tada odnijela pobjedu s mentorom Ištvanom Vargom. U intervjuu za rubriku 'Sasvim opušteno' In Magazina voditeljici Josipi Pavičić otkrila je kako se osjeća na ovoj poziciji, a razgovarale su i o Frankinoj obitelji.

Franka sa suprugom, bivšim nogometašem Vedranom Ćorlukom ima sina Viktora, a tijekom ovog razgovora otkrila je kome maleni više nalikuje.

- Na mene sliči, ali na tatu ima stopala, možda će biti dobar nogometaš. Šalim se, na tatu ima i upornost koja me nekad stvarno izludi, ali to je dobro. Ima stav, to je bitno. Karakter još ne znamo na koga je, svoj je skroz po tom pitanju – ispričala je.

Pjevačica je otkrila i što najviše voli kod svojeg supruga, o kojem rijetko govori u medijima.

- Od karakternih osobina najviše volim njegovu upornost, i to što je Viktor to naslijedio od njega mi je super. Mogla bih reći da je pomalo tvrdoglav, ali to je super, jer meni to ponekad fali. To je nešto što cijenim kod ljudi i drago mi je da sam uz njega na tome poradila i kod sebe – kazala je.

Inače, Franka je otkrila da joj je veliko zadovoljstvo biti u žiriju te da je kroz ovo natjecanje i ona zavoljela ples. Dodala je da razumije kandidate te da misli da je pravedna s dodjelom bodova.

Dodajmo da su pjevačica i bivši nogometaš zajedno od 2012. godine, a sina su dobili u siječnju 2020.

VIDEO Sanja Brajković s Radija Sljeme: "Četiri desetljeća još sam svježa i željna posla, nije mi dosadio"