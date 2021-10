Fra Ante Vučković otkriva: 'Oliver je satima sjedio u praznoj crkvi u Veloj Luci i u tišini molio'

Oliver Dragojević posljednjih je mjeseci svojega života često dolazio u crkvu u Veloj Luci, kada u njoj ne bi bilo ljudi, i dugo sjedio i molio u njoj. Otkrio je to u svojoj najnovijoj knjizi „Neostvarena sloboda“ jedan od naših najpoznatijih teologa fra Ante Vučković, profesor s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu.

„Crkva ne smije sebi dopustiti zatvorenost. Znam za ljude koji nisu imali jak odnos prema Crkvi, ali su preko Crkve svejedno pronašli svoj odnos s Bogom. Na primjer, pokojni Oliver Dragojević nije izvana bio neki vjernik, a ipak je u posljednjim mjesecima svoga života dolazio u crkvu u Veloj Luci. To je bilo često u vrijeme kada ne bi nikoga bilo u njoj. Ušao bi i sjedio. Njemu je to bila velika stvar. U tim trenutcima nije činio nešto veliko ni drugima ni svijetu. Nije ni trebao. Bio je samo tamo. Sjedio je i bio izložen blizini Presvetoga. Možda i bez jasne spoznaje o tolikoj blizini s Bogom. Meni se čini da je to nijemo sjedenje u crkvi usporedivo s osjećajem kada slušamo Oliverov glas u pjesmi Moj galebe. Odnos s Bogom može biti vrlo sličan ljepoti ležanja na plaži i užitka u promatranju galeba u visini“, kaže fra Ante Vučković u toj knjizi-intervjuu s novinarom Goranom Andrijanićem.

„Ljudi u nekim razdobljima svoga života imaju potrebu za odnosom s Bogom i Crkvom. To se događa na različite načine – netko će redovito ići na misu, drugi na hodočašće, treći će dolaziti k župniku i s njim provoditi vrijeme za stolom pijući kavu ili vino, razgovarajući o radovima u vinogradu. Svaka osoba nalazi svoj pristup Bogu. Nikada ne smijemo zaboraviti da su drugi ljudi mjesta susretanja s Bogom“, objašnjava fra Ante.

„Taj svakodnevni rad Crkve od goleme je važnosti za ljude koji su upali u razočaranje. Dočim Crkva nekomu pomogne otkriti da smisao života ne mora biti stvaranje idealne države, nego primjerice uzgoj maslina, ona je spasila jedan život od ogorčenosti – jedan ljudski život! Ljudi još uvijek imaju više povjerenja u Crkvu nego u nevladine udruge jer se u otvorenoj i praznoj crkvi mogu osjetiti prihvaćenima i voljenima češće nego u blizini brbljanja ili u tekstovima s portala“, kaže fra Ante Vučković u knjizi „Neostvarena sloboda“, koja je izašla nedavno u nakladi „Salezijane“ iz Zagreba.