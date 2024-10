FOTO Za Alku Vuicu nema zime: Otputovala daleko od svih, plesala i zabavljala se s DJ-em

Kišovito i oblačno vrijeme naša popularna glazbenica Alka Vuica zamijenila je onim sunčanim! Na društvenoj mreži Instagram pohvalila se novim putovanjem, a podijelila je i dašak atmosfere s Ibize. Naime, na videu koji je objavila vidi se kako se pjevačica dobro zabavlja uz ples i glazbu. Na Ibizi je plesala s DJ-em, a kasnije i s lokalnim stanovnicima i drugim turistima. - Dobro jutro s Ibize - napisala je ispod objave.

Mnogi su se oduševili njezinom vrckavom i zaraznom energijom te su joj se odmah javili u komentarima ispod objave. ''DJ Alka profesionalka'', ''Želim biti poput Alke Vuice'', ''Baš si fora'', samo su neki od komentara. Podsjetimo, Alka Vuica nedavno je dala veliki intervju za Ekran Večernjeg lista, gdje je govorila o bivšim ljubavima, i činjenici kako je na početku karijere bila fatalni tip. - Ja uopće nisam bila svjesna sebe i jako sam se napatila zbog ljubavi. Glupo mi je kad kažu da sam bila fatalna, jer uopće ne znam kome sam bila fatalna??? Bila sam zgodna i slobodoumna, što je jednom Bajaga rekao, i prilično drčna. Muškarci su me se plašili, jer nisam nikad bila tip neke šmizle koja cmolji i sluša bespogovorno. Bila sam i ostala ratnica. Mene je uvijek trebalo ukrotiti i umiriti da bih se predala - rekla je Alka.

Inače, Vuica je sve do 1992. bila prvenstveno autorica tekstova mnogobrojnih hitova na domaćoj glazbenoj sceni, a onda joj se sve otvorilo. - Pjesma "Laži me" jedna je od rijetkih koja je nastala stvarno kao da je diktirana. U Umagu sam je napisala usred noći i ustala sam da ju zapišem, hvala Bogu jer pjesme ti pobjegnu, baš mi je došla negdje oko 2 ujutro. Prvo je tekst došao, kasnije sam na taj tekst napravila glazbu. I nisam odmah imala refren, tek je, mislim, drugi dan došao. Znači, dogodila mi se "Laži me". Baš kao da mi ju je netko poklonio iz svemira, i fakat mi ju je poklonio, jer je to pjesma koja mi je promijenila život, koja mi je kupila auto, kuću, stan, mislim omogućila mi bunde.

Sve, sve mi je omogućila ta pjesma, to mi je ono moje najuspješnije dijete. Znači ja sam u travnju izdala pjesmu "Laži me", pa u listopadu na Zadarskom festivalu otpjevala "Otkad te nema", a onda sam negdje u siječnju ili veljači '94. zakucala s "Ej šta mi radiš". Znači tri hita jedan za drugim. I tako je krenulo, rekla je Alka.

