FOTO Tko je samozatajna supruga Igora Tudora? U braku su 20 godina, a na vjenčanju joj je otpjevao ovu pjesmu

Igor Tudor, proslavljeni hrvatski nogometaš i uspješni nogometni trener, poznat je po svojoj impresivnoj karijeri koja ga je vodila od njegovog Hajduka do klupe jednog od najvećih talijanskih klubova - Juventusa . No, dok su njegovi sportski uspjesi često pod svjetlima reflektora, svoj privatni život Tudor ljubomorno čuva. U središtu te privatnosti nalazi se njegova supruga Stefanija, s kojom dijeli život već gotovo dva desetljeća, daleko od znatiželjne javnosti. Igor i Stefanija Tudor svoju su ljubavnu priču započeli krajem devedesetih, a nakon pet godina veze, odlučili su je okruniti brakom. Sudbonosno 'da' izrekli su 2005. godine u konkatedrali svetoga Petra na splitskim Gripama. U to vrijeme, Tudor je bio igračka zvijezda Juventusa, pa je interes medija za vjenčanje bio ogroman.

Poznat po svojoj averziji prema medijskoj eksponiranosti kada je riječ o privatnom životu, Tudor se potrudio da ceremonija ostane što intimnija. Angažirao je prijatelje da drže fotografe i snimatelje podalje od crkve i svatova. Unatoč svim naporima organizatora da zavaraju medije, fotografi su ipak uspjeli zabilježiti nekoliko trenutaka s vjenčanja. Igor je nosio klasično crno odijelo, dok je Stefanija blistala u elegantnoj vjenčanici.

Nakon obreda u Splitu, slavlje sa 170 uzvanika nastavljeno je na Hvaru, kamo su gosti stigli katamaranom. Među poznatim licima bili su brojni Tudorovi kolege nogometaši poput Darija Šimića, Ivana Leke, Stipe Pletikose, Zvonimira Deranje, Ivana Jurića, Jurice Vučka i Slavena Bilića. Jedan posebno romantičan detalj, kako prenosi Story, jest da je Igor prije svadbe svojoj budućoj supruzi otpjevao pjesmu klape Intrade "Da te mogu pismom zvati", pokazavši svoju nježniju stranu.

Prije nego što je postala gospođa Tudor, Stefanija (djevojački Lešić) gradila je vlastitu karijeru u svijetu mode i ljepote. Hrvatska javnost upoznala ju je kao uspješnu manekenku, a poseban uspjeh ostvarila je osvajanjem titule prve pratilje na izboru za Miss Dalmacije. Nakon uspjeha na regionalnom izboru, Stefanija je trebala nastupiti i na nacionalnom izboru za Miss Hrvatske. Međutim, odustala je od natjecanja i bila jedna od rijetkih koja se usudila javno izjaviti sumnje u regularnost izbora, tvrdeći da je sve namješteno. Ovaj potez pokazao je njezinu odlučnost i beskompromisnost, osobine koje su je možda i kasnije vodile u odluci da se povuče iz javnog života i posveti obitelji.

Unatoč Tudorovoj iznimno javnoj profesiji, koja ga je dovela na klupu talijanskog velikana, par uspijeva održati svoj obiteljski život izvan dosega medija. Rijetko ih se može vidjeti zajedno na javnim događanjima. Jedna od posljednjih prilika kada su ih fotografi snimili bila je 2023. godine na koncertu Petra Graše u Splitu. "Moja obitelj nema veze s mojom karijerom. Oni su moja najveća radost u slobodnim trenucima", izjavio je Tudor svojedobno za Slobodnu Dalmaciju, jasno dajući do znanja gdje su mu prioriteti. Par je tijekom braka dobio troje djece – najstarijeg sina Roka te kćeri Miju i Evu. Svoju obiteljsku oazu mira stvorili su na splitskim Bačvicama, gdje žive povučenim životom, okruženi drugim poznatim Splićanima koji također cijene privatnost.

