Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 208
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
U ZAGREBU

VIDEO Kakav hit! Pobjednica TLZP-a zasvirala harmoniku, prolaznici nisu vjerovali što se događa

Foto: Youtube Screenshot
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
16.10.2025.
u 21:15

Pobjednica showa "Tvoje lice zvuči poznato", Stela Rade, priredila je nesvakidašnji performans u srcu metropole koji je ubrzo postao hit na društvenim mrežama

Stanovnici i posjetitelji Zagreba ovih dana svjedočili su uistinu nesvakidašnjem prizoru. Talentirana glazbenica Stela Rade, pobjednica showa "Tvoje lice zvuči poznato", odlučila je svoju harmoniku iznijeti na ulice i prirediti javni koncert. Šetajući Trgom bana Jelačića, Dolcem i Europskim trgom, svojom je pjesmom razbila monotoniju i unijela radost u užurbanu gradsku vrevu, mameći osmijehe iznenađenih prolaznika koji su zastajali kako bi uživali u neočekivanom glazbenom predahu.

Performans se nije zaustavio samo na trgovima. Stela je s harmonikom ulazila i u trgovine, gdje je nastavila svirati na opće iznenađenje kupaca i prodavača, koji su je nagradili gromoglasnim pljeskom. U veseloj atmosferi družila se s dostavljačima, a mnogi su joj se prolaznici pridružili u pjesmi. Tako su ulicama odjekivali stihovi poznatih hitova poput "Ja samo pjevam" od Severine i "Iznad Tešnja zora sviće" nedavno preminulog Halida Bešlića.

Reakcije ljudi bile su iznimno pozitivne. Jedan ju je prolaznik pohvalio za njezinu nezaboravnu transformaciju u Josipu Lisac, dok joj je drugi, u znak zahvalnosti za širenje pozitivne energije, poklonio mandarinu. Cijeli ovaj veseli pohod zabilježen je kamerom i objavljen na njezinom službenom YouTube kanalu u videu autentičnog naziva "Sviram Harmoniku usred Zagreba 😱 Nisu mogli vjerovati!". Snimka je u kratkom roku postala hit i skupila 100 tisuća pregleda, prenoseći djelić zagrebačke atmosfere publici diljem regije.

Stela Rade: 'Pobjedu sam proslavila putovanjem, a posvećujem je majci'
1/21

Kako je sama Stela otkrila, njezina je namjera bila vrlo jednostavna. - Poanta je bila - zabaviti ljude, nasmijati ih ili možda naživcirati harmonikom - poručila je glazbenica, naposljetku potvrđujući kako je u svom naumu i uspjela. Ovaj performans samo je jedan od kreativnih pothvata svestrane umjetnice koja je nedavno rasprodala i svoju turneju "Harmonikom po svijetu". Otkrila je i kako joj je jedan od budućih planova svirati u taksiju za putnike, što daje naslutiti da od nje možemo očekivati još mnogo originalnih i veselih iznenađenja.

Poznat datum komemoracije i posljednjeg ispraćaja Halida Bešlića
Ključne riječi
showbiz Trg bana Josipa Jelačića Zagreb harmonika pobjednica Tvoje lice zvuči poznato Stela Rade

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još