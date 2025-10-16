VIDEO Kakav hit! Pobjednica TLZP-a zasvirala harmoniku, prolaznici nisu vjerovali što se događa

Stanovnici i posjetitelji Zagreba ovih dana svjedočili su uistinu nesvakidašnjem prizoru. Talentirana glazbenica Stela Rade, pobjednica showa "Tvoje lice zvuči poznato", odlučila je svoju harmoniku iznijeti na ulice i prirediti javni koncert. Šetajući Trgom bana Jelačića, Dolcem i Europskim trgom, svojom je pjesmom razbila monotoniju i unijela radost u užurbanu gradsku vrevu, mameći osmijehe iznenađenih prolaznika koji su zastajali kako bi uživali u neočekivanom glazbenom predahu.

Performans se nije zaustavio samo na trgovima. Stela je s harmonikom ulazila i u trgovine, gdje je nastavila svirati na opće iznenađenje kupaca i prodavača, koji su je nagradili gromoglasnim pljeskom. U veseloj atmosferi družila se s dostavljačima, a mnogi su joj se prolaznici pridružili u pjesmi. Tako su ulicama odjekivali stihovi poznatih hitova poput "Ja samo pjevam" od Severine i "Iznad Tešnja zora sviće" nedavno preminulog Halida Bešlića.

Reakcije ljudi bile su iznimno pozitivne. Jedan ju je prolaznik pohvalio za njezinu nezaboravnu transformaciju u Josipu Lisac, dok joj je drugi, u znak zahvalnosti za širenje pozitivne energije, poklonio mandarinu. Cijeli ovaj veseli pohod zabilježen je kamerom i objavljen na njezinom službenom YouTube kanalu u videu autentičnog naziva "Sviram Harmoniku usred Zagreba 😱 Nisu mogli vjerovati!". Snimka je u kratkom roku postala hit i skupila 100 tisuća pregleda, prenoseći djelić zagrebačke atmosfere publici diljem regije.

Kako je sama Stela otkrila, njezina je namjera bila vrlo jednostavna. - Poanta je bila - zabaviti ljude, nasmijati ih ili možda naživcirati harmonikom - poručila je glazbenica, naposljetku potvrđujući kako je u svom naumu i uspjela. Ovaj performans samo je jedan od kreativnih pothvata svestrane umjetnice koja je nedavno rasprodala i svoju turneju "Harmonikom po svijetu". Otkrila je i kako joj je jedan od budućih planova svirati u taksiju za putnike, što daje naslutiti da od nje možemo očekivati još mnogo originalnih i veselih iznenađenja.