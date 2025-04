FOTO Nika Fleiss objavila emotivni apel: 'Javite ako imate bilo kakvu informaciju'

Bivša hrvatska skijaška zvijezda, Nika Fleiss, poznata po svojoj sportskoj karijeri, ali i velikoj ljubavi prema životinjama, našla se u teškoj situaciji koja je dirnula mnoge. Putem društvenih mreža uputila je potresan apel za pomoć nakon što je njezin voljeni pas Foxy nestao iz dvorišta obiteljske kuće u Samoboru. Ovaj događaj potaknuo je val podrške i pokazao snagu zajedništva u trenucima nevolje.

Srceparajuća vijest o nestanku malenog Foxyja brzo se proširila nakon što je Nika podijelila svoju zabrinutost i tugu s pratiteljima. Pas je, prema njezinim riječima, nestao iz ograđenog prostora obiteljskog dvorišta u Samoboru. U svojoj objavi, Nika nije skrivala koliko je pogođena ovim događajem, iskreno priznajući kako ne zna što se točno dogodilo – je li Foxy uspio nekako pobjeći ili je, u najgorem scenariju, postao žrtva krađe. Nika je uz apel podijelila i nekoliko Foxyjevih fotografija, nadajući se da će netko prepoznati njezinog ljubimca i javiti ključnu informaciju koja bi dovela do sretnog završetka.

Foto: Facebook

Snagu Nikinog apela dodatno je pojačala podrška prijatelja i kolega. Među prvima je reagirala proslavljena hrvatska glumica Zrinka Cvitešić, koja je podijelila Nikinu objavu na svom profilu, zamolivši svoje pratitelje da također pomognu u potrazi. Ljubav Nike Fleiss prema životinjama nije tajna. Godinama je poznata kao osoba koja gaji duboku povezanost sa životinjskim svijetom, a posebno sa psima. Ta strast nije ostala samo na riječima; Nika ju je pretočila i u poduzetnički pothvat. Otvorila je salon za njegu kućnih ljubimaca pod nazivom "Jack and Co", koji je simbolično nazvala po svojim prethodnim psima, Jacku i Coco.

Podsjetimo, Nika je posljednjih dana imala i lijepih vijesti. Naime, kako je objavila na Facebooku i Instagramu, bivša skijašica je trudna, a to nam je potvrdila i u telefonskom razgovoru. – Da, istina je, nije prvoaprilska šala. Sretna sam i to je sve što ću vam kazati, rekla je Nika za Večernji list. Nika je na fotografiji na kojoj pokazuje trudnički trbuščić označila i muškarca za kojeg se nagađa da je otac djeteta, a to je Viliam Berković, poduzetnik iz Pule.