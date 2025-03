FOTO Maja Šuput pokazala što se skriva iza njezine odlične figure: 'Izgleda glupo, ali nije'

TRAPAVICA: NOVA EPIZODA

VIDEO Guzo: 'Hrvatska moderna glazba je u daleko najboljem periodu nakon dugo godina'

- Nisam morao prolaziti velike prilagodbe s TDKM glazbe na trap. Sve je išlo prirodnim tokom, zavisi koji mi žanr kada sjedne. Jesu to totalne suprotnosti unutar rep glazbe, ali sam veliki ljubitelj i "najprljavijeg, najglupljeg" trapa, a i onih pravih repčina s jakom lirikom. Možda je to nekome neobično, ali meni ima smisla jer mi je to prirodno - rekao je Guzo u novoj epizodi emisije Trapavica, koju možete pogledati na našem Youtube i Facebook kanalu