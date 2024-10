FOTO Dugo je nismo vidjeli! Evo gdje su fotografi snimili suprugu Domagoja Vide, uživala je s prijateljicama

Pjevač Adi Šoše ovih dana je održao koncert u Lisinskom, a u publici je bila i supruga našeg bivšeg Vatrenog, Domagoja Vide, Ivana Vida. Ivana je uživala na koncertu s prijateljicama, a mnoge je iznenadilo što je osvanula na fotkama na internetu, jer se u posljednje vrijeme rijetko pojavljuje u javnosti.

28.10.2024., Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski, Zagreb - Adi Sosa odrzao koncert pred punom dvoranom Lisinski, a specijalni gost bio je Toni Cetinski. Photo: Marko Prpic/PIXSELL Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Vida je mnogima jedna od najatraktivnijih supruga nogometaša, a to su potvrdile i mnogobrojne lente koje je osvojila na izborima ljepote. Rođena u Metkoviću, ova 30-godišnja brineta završila je srednju školu u Mostaru. U Domagoja se zaljubila kada je imala 19 godina, a vjenčali su se samo četiri godine kasnije. U bračnu luku su uplovili 2017. godine u u umaškoj crkvi Uznesenja Marijina i sv. Peregrina, a otprilike godinu dana ranije na svijet je stigao njihov sinčić David.

Domaći mediji svojedobno su komentirali da se od tada dosta promijenila, a osim što je ova Dalmatinka od plavuše postala crnka, priznala je i da se podvrgnula nekim estetskim zahvatima.

Prije nego što se udala za Domagoja, Ivana je na izborima ljepote osvojila čak četiri lente. Bila je prva pratilja Miss Hercegovine, Miss turizma Hrvatske, prva pratilja Miss Dalmacije te "Kraljica Hrvatske".

VEZANI ČLANCI:

-Titule 'Kraljice' sam se odrekla nakon rođenja sina. Dečko mi je nogometaš, izabrala sam taj smjer, njega pratim i nije mi žao. David je unio neopisivu količinu ljubavi i sreće u naš dom. Domagoj i ja još smo povezaniji otkako se on rodio. Osjećamo se smirenije i bolje smo osobe. David je centar našeg svijeta, izvlači ono najljepše iz nas. Polako počinje hodati, izgovarati prve riječi, uživamo gledajući ga. Maksimalno sam se posvetila njemu, od 0 do 24 sata sam mama i uživam - kazala je Vida nakon rođenja sina. Ipak, Ivana je uz sve obiteljske obaveze pronašla i nešto vremena za sebe, pa je diplomirala ekonomiju.

Ove godine proslavila je i jubilarni 30. rođendan. Odjenula je čipkasti kombinezon sa srebrenim kristalima, a cijelu zabavu organizirala je u jednom zagrebačkom restoranu gdje su uzvanike do sitnih sati zabavljali bend i srpska folk pjevačica Ana Bekuta. Na svojem zaključanom Instagram profilu dijelila je Instagram priče svojih prijatelja koji su joj uljepšali rođendansku večer, a ono što je bilo zanimljivo vidjeti jest poklon njezina supruga! Naime, nogometni as uspio je čak rasplakati Ivanu, a kao uzrok bila su dva skupocjena Rolex sata kao i dvije skupocjene Cartier narukvice.

FOTO Vidina Ivana priznala je da se podvrgnula estetskim zahvatima, a ovako je izgledala prije udaje

Njezini prijatelji dijelili su intimno slavlje na svojim Instagram profilima, a vidjelo se i to da je Domagoj Vida bio baš dobro raspoložen pa je s čašicom vina nazdravljao ženi dok je plesao na pjesme srpske folk pjevačice Ane Bekute. Među brojnim gostima, tu je bio i modni stilist Marko Grubnić s prijateljem Momčilom Guberovićem, a Grubnić je nakon nekoliko videa sa same zabave objavio i niz fotografija. - Život ne mjerim godinama, već brojem nezaboravnih trenutaka provedenih s najdražim ljudima. Neka ova noć bude magična uspomena koje ćemo se zauvijek sjećati. Jednom se živi, zar ne! HVALA ti draga Ivana na nezaboravnoj noći i na predivnim uspomenama... Zaista je bilo magično... Sretan ti rođendan ljepotice moja... - napisao je Marko uz objavu na društvenoj mreži.

- "Divni ste", "Kakva noć", "Da se uvijek tako pleše i pjeva", bili su samo neki od komentara njegovih pratitelja. Prostor restorana bio je dekoriran bijelim cvijećem i svijećama, a bio je tu i kutak za fotografiranje. Osim toga, svaki je uzvanik ove proslave dobio i poklončić kao znak zahvalnosti za dolazak s natpisom "Ne žalim ni za čim, Ivana 30". Dan nakon zabave privatnim avionom su Domagoj Vida, Ivana i njihov sinčić David otputovali nazad za Grčku, gdje žive.

GALERIJA Napali je hakeri? Obrisan je Instagram profil Maje Šuput: 'Ne znam što se događa'