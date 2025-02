FOTO Bivša djevojka Marka Livaje zablistala u crvenoj glamuroznoj haljini, rijetko tko bi je prepoznao

Marko Livaja zabio je dva lijepa gola protiv Osijeka, a rezultat iznosi 4:0, te je Hajduk svladao Osijek u utakmici 23. kola SuperSport HNL-a. Na društvenoj mreži Instagram tako je prije nekoliko dana njegova bivša djevojka, sportska novinarka Valentina Miletić objavila predivne fotografije u crvenoj, svilenoj svečanoj haljini. U ovakvom glamuroznom izdanju malo tko bi prepoznao Valentinu, koja se i inače ističe svojim njegovanim i atraktivnim izgledom.

Podsjetimo, Valentina je ranije radila i kao radijska voditeljica, a pozornost hrvatske javnosti često je privlačio i njezin privatni život. Ova nekadašnja manekenka i Kraljica Dalmacije 2011. bila je u vezi s dvojicom sportaša. Prvo je bila s nogometašem Hajduka Marko Livajom i s njim je jedno vrijeme živjela u Milanu dok je on bio pod ugovorom s Interom. Nakon toga bila je u vezi s tenisačem Bornom Ćorićem. Valentinu smo u posljednje vrijeme imali prilike gledati u ulozi voditeljice showa "Fight of NationsTM: Put do pobjede" u kojem se u vili nalaze dva tima - hrvatski i srpski, koje u timskim i individualnim izazovima vode dva poznata MMA borca iz Hrvatske i Srbije - Filip "Nitro" Pejić, Vaso "Psiho" Bakočević. Tim povodom dala nam je intervju te otkrila kako se rodila njezina ljubav prema sportu.

- Kod mene ništa nije slučajno. Šalu na stranu, od malena sam u sportu. Doslovno od svoje pete godine i baš sam se aktivno natjecateljski bavila sportom sve do faksa, a onda su neke druge stvari prevagnule. Jednostavno ne volim ništa raditi na pola i kad sam osjetila da nisam više 100 posto unutra, prestala sam i cilj je bio profilirati se na području sportskog novinarstva. Nije bilo niti malo lako i u početku moraš moliti za priliku, praksu, što god, i raditi stvari koje ti nisu zanimljive za praktički nikakve novce s idejom da će se ako si dovoljno uporan i dobar nešto negdje otvoriti. Tako je i bilo i ja se i dan-danas vodim tom idejom. Moraš imat viziju, plan i malo hrabrosti - rekla nam je tada te otkrila da se bavila borilačkim sportovima.

- Borilački sportovi su mi itekako poznat teren jer sam dobar dio života provela upravo u borilačkom sportu (cijelu osnovnu i srednju školu). Konkretno u kickboxingu i smatram da me baš taj sport dosta formirao kao osobu. Što se MMA tiče, znala sam osnove prije početka suradnje s FNC-om, ali nisam to aktivno pratila i o borcima sam znala malo i ništa. Čak smo se zezali na prvom sastanku na moj račun jer mi je osnivač i predsjednik FNC-a Dražen Forgač rekao da je prvo što mu je izbacilo kad me guglao bila moja izjava s Podcast Inkubatora o tome kako MMA ne pratim (haha), ali da su mu s druge strane rekli da sam veliki profesionalac i da ću se spremiti ako se odlučim ući u tu priču. Tako je i bilo, ja sam to prihvatila jer sam vidjela da ljudi imaju jasnu viziju o tome što žele i kako do toga, a kad to postoji, priča mora biti uspješna. Meni je jako bitno da ja osobno vjerujem u projekt na kojem se odlučim raditi jer bez toga, piši propalo. Već su se na prvom live eventu prošle godine u Beogradu svi iznenadili koliko dobro baratam materijom. U ovom poslu je priprema sve i nema tu neke filozofije. Koliko se dobro spremiš, toliko ćeš dobro i odraditi - rekla je, a cijeli intervju možete pročitati OVDJE.

