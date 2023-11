Fanove rasplakala nikad viđena fotografija Toše Proeskog: 'Zaspale su oči lijepe'

Prije više od 16 godina preminuo je makedonski pjevač Toše Proeski, a njegovi fanovi i danas se teško mire s njegovom smrću. Toše je dotaknuo mnogo srca tijekom svoje prerano prekinute karijere, a gotovo svakodnevno ga se netko prisjeti na društvenim mrežama. Tako je sada na Instagramu osvanula njegova neviđena fotografija iz djetinjstva, te je rasplakala još uvijek brojne Tošine fanove.

"Prerano je otišao", "Toše je bio velika legenda i velika duša", "Anđeo naš", "Zaspale su oči lijepe", pisali su ljudi ispod objave.

U dobi od samo 26 godina Toše nas je prerano napustio, ali je iza sebe ostavio iznimno bogatu glazbenu riznicu. Veliki čovjek i humanist tek je mali dio svega onoga što je Toše bio za života. Mladića koji je osvajao prekrasnim osmijehom prije svega krasila je skromnost, a uvijek je isticao da je ljubav ono što treba pokretati ljude. U cijeloj regiji nema kolege glazbenika koji za pjevača nije imao uvijek samo riječi hvale. Tošine riječi: ˝Ne želim da mi skidate kapu, samo želim da se ponosite mnome˝ i danas žive u svima onima koji su poznavali ovog velikog glazbenika, ali i u onima koji nisu imali tu prigodu. Za brojne obožavatelje Toše Proeskog, vrijeme je stalo 2007. godine, ali balkanski princ i dalje živi kroz svoje pjesme i djela.

Toše je rođen 25. siječnja 1981. godine u Prilepu u Makedoniji. Ljubav prema glazbi naslijedio je od roditelja, a cijelog života aktivno se obrazovao. Do diplome na skopskoj Muzičkoj akademiji dijelila su ga dva ispita, no prekinula ga je prerana smrt. Neko vrijeme bio je čak učenik uglednog Williama Rileyja u New Yorku.

Karijeru je započeo s petnaest godina na festivalu ''Makfest'', a 1999. godine objavio je svoj prvi album. Na hrvatsko tržište probio se 2004. godine, zahvaljujući duetu s Tonyjem Cetinskim i pjesmi ''Lagala nas mala''.

Osim popularne glazbe, snimio je i album makedonske narodne glazbe ''Božilak'', a njegova interpretacija pjesme ''Zajdi, zajdi'' jedna je od najdojmljivijih.

Uspješna karijera i sreća na privatnom planu, sve mu je oduzeto 16. listopada 2007. godine, na autocesti A3 Zagreb – Lipovac. Toše je preminuo na mjestu zbog ozljeda vratne kralježnice. U Makedoniji je 17. listopada proglašen danom žalosti, a tužnu vijest prenijele su sve regionalne televizije. Toše su se danas prisjetili njegovi suradnici iz Hit Recordsa, ali i brojne kolege. Pjevačevu fotografiju na Facebooku je podijelio i Tony Cetinski, koji je s Proeskim otpjevao hit "Lagala nas mala".

– I danas mi je teško govoriti o Toši, kao i prvog dana kada se to dogodilo. Njegovim odlaskom više ništa nije isto, a svakim danom, mjesecom i godinom još više nedostaje, ne samo meni nego, mislim, svima nama koji smo imali privilegij poznavati ga, družiti se, zajedno raditi, veseliti se i tugovati! Iskreno vjerujem kako je s ovoga otišao u bolji svijet, ali zahvaljujući njegovim djelima te prije svega ljudskim vrlinama i skromnosti, ostaje zauvijek dokaz i jedan od onih koji vraćaju vjeru u ljudskost i Boga. Siguran sam kako na neki svoj način bdije i čuva nas svime što je postigao za ovozemaljskog života, jer bio je i ostao anđeo dobrote. Volimo ga zauvijek, a sve što smo planirali znam kako ćemo nadoknaditi kad se sretnemo na nekom proplanku, gore u svemiru – rekao je Tony prije dvije godine o svom prijatelju.

