Evo koji je kandidat napustio show: 'Svoju avanturu ovdje pamtit ću zauvijek. Bilo je burno'

Žuto pleme slavilo je pobjedu na poligonu uz obilnu večeru koju su dobili za nagradu, ali večer nije završila slavljem jer su se oprostili od jednog svog člana. U eliminacijskoj borbi u kojoj su se suočili Niki i Liz iz žutog tima te Katarina i Milanka iz zelenog, najlošiji je bio Niki koji je napustio Survivor.

Žuto pleme dominiralo je igrom na poligonu te na kraju slavilo rezultatom 5:1 i osvojilo totem plemenskog imuniteta, ali i ukusnu nagradu. Sastojke za dugo priželjkivani obrok preuzeo je Niki koji je osjetio drugačiju energiju u plemenu. „Znači mi ovo puno. Sad imam neku drugu energiju nego na prošlom plemenskom vijeću, ali vidjet ćemo“, kazao je najavljujući neizvjesnost eliminacijske borbe.

Pobjedničko pleme uživalo je u bogatoj gozbi, a atmosfera u kampu bila je ispunjena zadovoljstvom i smirenjem. „Gorjeli smo na poligonu kao plamen“, ponosno je komentirao Marko, dok je Lara istaknula koliko je važno osjetiti mir u plemenu: „Doživjeti mir napokon u plemenu je savršeno.“

No, za one u zelenom plemenu situacija je bila potpuno drukčija. Na plemenskom vijeću odnosi su se dodatno zakomplicirali. Milanka se osjećala odbačenom u plemenu u zadnje vrijeme i zamjerila je Katarini: „Prevarila sam se za nju. Vidjela sam da me izbjegavala. Možda nije namjerno, ali voljela bih da popričamo o tome.“ Na kraju je Milanka dobila najviše glasova i postala prva nominirana u zelenom plemenu na ovom plemenskom vijeću.

„Nisam očekivala ovolik broj glasova, ali dobro, to je igra. Vidjet ćemo se svi vani, družit ćemo se. Borit ću se večeras. Mislim da su me nominirali jer sam bila iskrena“, rekla je Milanka te dodala da misli da je glasanje protiv nje pokrenulo više ljudi u plemenu. Sandra koja ima ogrlicu osobnog imuniteta izabrala je drugu osobu iz zelenog kampa za eliminacijsku igru. Kriterij za njezin izbor bili su, kako je istaknula, odnosi u kampu. „Katarina je najmanje odavala osjećaj gostoprimstva kad sam došla u novo pleme. No na stranu osobne odnose, najmanje je od momenta od kad sam došla u pleme radila u kampu. Vodila sam se slikom koju sam ja osobno vidjela“, objasnila je Sandra svoj odabir.

U eliminacijskoj igri snage su odmjerili Liz, Niki, Milanka i Katarina u izazovu slaganja tornja od pločica. Nažalost, Niki nije uspio izgraditi dovoljno visok toranj i time je napustio Survivor. U emotivnom oproštaju rekao je: „Mislim da mi više leži drugi tip igara. Svoju avanturu ovdje pamtit ću zauvijek. Bilo je burno, upoznao sam predivne ljude i s jedne i druge strane.“

Dok neki slave pobjedu, a drugi osjećaju težinu poraza, Survivor ne staje. Tko će biti sljedeći na udaru? Kakvi će se novi savezi sklopiti? Odgovori stižu u sljedećim epizodama!