Emotivna čestitka Marije Husar Rimac: Još uvijek mi prolaze leptirići kad te vidim

Pjevačica Marija Husar Rimac svom suprugu Vjeki čestitala je rođendan na društvenim mrežama gdje je objavila njihovu zajedničku fotografiju i emotivno napisala:

-Još uvijek sam jako zaljubljena i prolaze mi leptirići kad te vidim. Ti si moje sve i najbolji muž na svijetu.... U dobru i u zlu dok nas smrt ne rastavi... Sretan rođendan ljubavi moja. Sa suprugom Vjekom u braku je 12 godina, a Vjeko ju je zaprosio nakon godinu dana veze dok su slavili Novu godinu. - Negdje iza ponoći Vjeko mi je pružio ručno rađenu drvenu kutijicu. U njoj je bio prsten od bijelog zlata. Pitala sam ga pomalo zbunjeno što je to, a on je samo kratko odgovorio - prsten! Nakon toga skupio je hrabrosti i zaprosio me - ispričala je Marija nedugo nakon zaruka. Supruga je upoznala u Taboru gdje su oboje išli na seminare kod patera Zvjezdana Linića. Kruna njihove ljubavi bila je kada su postali roditelji malog Ivana, a ove godine njihova obitelj povećala se za još jednog člana - malenog Niku. Marija je sina rodila u 46. godini.

- Mogu samo reći da je to Božje čudo! No, možda ima nešto i u tome da se ovakve lijepe stvari dogode kada se čovjek opusti i ne razmišlja. Naš sin Ivan je već dulje želio brata. Posljednji put je to rekao kada smo bili u Međugorju na dočeku Nove 2020. Ondje žive Ivanove krsne kume i mi gotovo svaku novu godinu ondje dočekamo. S nama je bila i moja prijateljica i kuma Silvija, koja ima dvoje male djece. Šetali smo i Ivan je poželio gurati kolica. I tada mi je rekao: 'Mama, ja bih želio jednog malog bracu'. Na to sam se nasmijala i rekla mu: 'I ja bih željela isto. Moli se Bogu, on uslišava dječje molitve'. I evo, iduće godine u veljači nam stiže braco - ispričala je u listopadu prošle godine za Gloriju.