Ella Dvornik raznježila obiteljskom fotografijom, pažnju privukao natpis na majici 4-godišnje kćeri Balie

Influencerica Ella Dvornik (31) raznježila je mnogobrojne pratitelje fotografijom koja pokazuje kako izgleda Valentinovo u njezinom domu. Naime, Ella je fotografirala supruga Charlesa koji u zagrljaju drži njihove kćeri, 4-godišnju Balie Dee i 2-godišnju Lumi Wren.

- Dok si ne nađu svoje druge polovice uvijek mogu računati na tatu da im nosi čokolade i balone ❤️ Sretno Valentinovo! - napisala je Ella u opisu fotografije koja je oduševila mnogobrojne pratitelje.

"I kad nađu drugu polovicu tatina čokolada će uvijek biti slađa", "Ljubav svuda okolo ", "Koliko ste divna obitelj", pisali su joj pratitelji u komentarima.

Neki su primijetili i zanimljiv natpis na majicu od 4-godišnje Balie na kojem piše "Napravit ću scenu". Mnoge je upravo taj natpis nasmijao, a Ellu je zasigurno podsjetio na njezino djetinjstvo jer je, baš kao i Balie, bila vrlo živahno dijete.

Inače, ova sretna obitelj prošle je godine iz Zagreba preselila u Istru. Sa suprugom Charlesom te kćerima Balie Dee i Lumi Wren Ella je odlučila nastaviti život u mirnijoj sredini, a kako se snašla u novoj okolini te je li požalila zbog odlaska iz Zagreba, pratiteljima je tada otkrila i na Facebooku.

"Živim u malom mjestu s nešto više od 1000 stanovnika. Plaćam kredit manje nego najam u Zagrebu, imam svoj vrt, svoj mir, a susjedi su za poželjet. Bezbroj ljudi mi je poželjelo dobrodošlicu, nitko me ne gleda, ne odmjerava i ne osuđuje, svi prilaze sa smiješkom, ljubazni su, topli. I u ovom kratkom vremenu sam već upoznala hrpu super ljudi. Mjesta za izlazak je beskonačno, restorana, kafića... aerodroma više nego što mogu poželjet. Pljunem na Italiju s prozora. Pjevaju mi ptice, cvrči, kristalno čisto nebo, vidim zvijezde, ima svakakvih kukaca, al čak mi ni oni ne smetaju. Djeca ne da uživaju, nego žive život kakav im nisam mogla ni zamislit. Ovdje vlada čisti hedonizam, čisto uživanje u postojanju, u življenju. Svako buđenje je nova avantura, i svaki san poseban užitak", istaknula je blogerica. Osvrnula se i na svoj rodni Zagreb, ali i na život u velikim svjetskim metropolama. "Volim Zagreb, rodila sam se tamo, živjela sam u velikim gradovima Europe. Ali Istra... to je država za sebe. Ovo malo mjesto u kojem živim i obitavam prešlo je sva moja očekivanja. Svaka kava ima bolji okus ujutro... i veliki grad mi nikad neće zamijeniti kvalitetu života i življenja koju imam ovdje. 3 minute do dućana, 3 minute do pošte, 2 minute do gradonačelnika, minuta i pol do 3 restorana, slastičarne i vrhunskog koktel bara, 37 sekundi do vrtića pješke... plaža di god se okrenem! Nisam sjela u auto osim kad sam morala u Zagreb. I stvarno mislim, ako je vrijeme novac, ja sam zaista milijarder. Podcijenila sam život na 'selu', ali mi je iznimno drago da sam sad dio njega", zaključila je nedavno Ella.

