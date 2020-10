Ella Dvornik pokazala novi imidž, mišljenja su poprilično podijeljena

Influencerica Ella Dvornik na Instagramu je pokazala novu frizuru.

Foto: Instagram

Kombinaciju tamnije kose i svijetlih pramenova koji uokviruju lice popularizirala je reality zvijezda Kylie Jenner, a sličnu je već nekoliko tjedana ranije pokazala in naša influencerica Jelena Perić.

Foto: Instagram



Ellu je ipak frizura podsjetila na onu slavne negativke iz Disneyevog klasika '101 Dalmatinac'.

Foto: Instagram

"Ako je netko tražio dalmatinere, samo da znate da sam ih ostavila u salonu jer sam bila toliko oduševljena novom frizurom i bojom da sam ih smetnula s uma - vaša Cruella" napisala je uz fotografiju.

Odmah su se počeli nizati komentari njezinih obožavatelja koji su već navikli da Ella često mijenja boju i dužinu kose. Njihove reakcije bile su podijeljene.

"Što uradi, majko moja", "Do sad najgora boja, koma. Draga Ella što uradi sebi od glave", "Ono kad ti sve stoji", "Obožavam", "Super, ali crveno bolje", "Sorry nije baš nekaj", "Ne valja", "Prva asocijacija kad sam te vidjela, top, kao i uvijek", "Nema boje koja tebi ne stoji" pisali su joj.

Podsjetimo, Dvornik već nekoliko mjeseci pokušava naći kuću koja bi bila idealna za njezinu obitelj. Njezina potraga odvija se na Kvarneru i Istri i želi se sa suprugom Charlesom i njihovim kćerima što prije odseliti iz Zagreba.

- Ide mi na živce ova 2020. godina. Inače ne volim slavlje nove godine, al nadat ću se da je iduća bolja i dočekat je malo veselije. Možda je ova loša jer sam prošlu novu godinu bila trudna i bolesna pa sam bacila jačmen na cijeli kalendar. Uglavnom. Imam sve manje strpljenja za Zagreb, želim što prije naći tu kuću koju ću nazvati domom. - napisala je Ella svojim oobožavateljima na Instagramu. Rekla je kako je najkasnije do ožujka želi pronaći dom za svoju obitelj, a korona i cijela situacija u državi su joj samo otežale i oduljile potragu. - Korona mi nije nimalo pomogla u tom procesu koji je i ovako i onako naporan u našoj državi. Al čisto manifestacije radi i da pošaljem energiju u svemir pa mi se možda ostvari (jer sve drugo sam probala). Pronaći ću taj dom najkasnije do trećeg mjeseca! I evo upravo sam na putu OPET za Kvarner i Istru i držim fige da ćemo pronaći to što tražimo. I to su neke moje misli zadnjih par dana. To i naravno moja Pinterest ploča koja je prepuna kuhinja koje koštaju valjda više nego ta kuća. - piše Ella.