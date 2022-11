Ella Dvornik pokazala modni odabir za odlazak u trgovinu: Seoska mama ide do dućana

Ella Dvornik objavila je na svom Instagram storyju outfit za odlazak u trgovinu uz opis: Seoska mama ide do dućana vibe, a u pozadini je pustila Severininu pjesmu "Djevojka sa sela". Za odlazak u trgovinu odabrala je traperice, sivi džemper i kratku jaknu, a na leđima je imala ruksak. Prije više od godinu dana sa suprugom Charlesom i njihovim kćerima Bali i Lumi preselila se iz Zagreba u istarske Bale gdje su kupili kuću.

Foto: Instagram

- To je mir koji mi je trebao. Koji nam je trebao. Bitno mi je da cure imaju svoju rutinu, prijatelje i da su mnogo vremena vani, na zraku. Imamo vrt i to je raj za nas. Kvaliteta obiteljskog života je sad puno bolja. Ja sam još vezana za Zagreb, ali sad kad dođem, odradim sve što treba i vratim se. Veseli me što sam uz more, što ništa nije daleko, a Istra nudi toliko toga - rekla je u intervju za 24 sata. Kada se odselila u Bale najavila je kako će kuću koju su kupili preurediti, ali to se još nije dogodilo, a gdje je zapelo objasnila nam je ovo ljeto u intervju.

- Pa znate kako to ide, prvo arhitekti s kojima se treba izdogovarati, pa paralelno dizajneri vrtova, pa onda malo u općinu da vidiš što smiješ što ne smiješ, pa tamo moliš, pa onda opet mijenjaš nacrte, pa onda saznaš da ako želiš raditi u fazama trebaš dozvolu za svaku fazu posebno... i tako prođe godina, uopće ne želim znati što će biti kad krenemo tražiti radnike. - rekla je Ella.

