KUĆICA U MASLINIKU

Ella Dvornik pokazala mamino utočište: Imam osjećaj kao da me je netko smjestio u magazin

09.08.2025.
u 20:00

Još je u progresu renovacije a mislim da kad bude gotova, da će biti najljepši tiny house u Hrvatskoj - napisala je Ella i na Instagramu podijelila nekoliko fotografija kućice

Prije pet godina Danijela Dvornik je odlučila prodati svoj stan u Zagrebu i preseliti se u Sutivan na Braču u kuću u kojoj je dotad ljetovala s obitelji. Obiteljsku kuću je potpuno obnovila, a kupila je u blizini i maslinik uz koji je izgradila i kućicu koja sada poprima svoje završne obrise. Njezina kći Ella podijelila je na svom Instagramu kako kućica izgleda sada i kakav predivan pogled ima. 

- Kad pogledam fotke ove mamine kućice u masliniku imam osjećaj ko da me je netko smjestio u magazin kakve avio kompanije i samo čekam da me stjuardesa pita što želim popit. Panoramski pogled na Šoltu i apsolutan zen. Tko god je rekao “moja kućica, moja slobodica” je očito imao ovako nešto. Još je u progresu renovacije a mislim da kad bude gotova, da će biti najljepši tiny house u Hrvatskoj - napisala je Ella i na Instagramu podijelila nekoliko fotografija kućice. Danijela je prije nekoliko dana pokazala i unutrašnjost kućice, kuhinju i toalet koje je napravila, ali se požalila i na probleme s majstorima. Kada se preselila na Brač ostvarila joj se želja o životu uz more, a onda je kupnjom maslinika ostvarila svoju drugu želju da ima vrt u kojem uz masline ima i svoj voćnjak u kojem uzgaja smokve, citruse, marelice, šipak, jabuke, breskve i kruške.

- Volim Sutivan, svoju kućicu, svoju terasu... Žrtvovala bi skupe cipele za komad namještaja bez razmišljanja, jer nema veće sreće od ugodnosti vlastitog doma. Moj dom, to sam ja! Ne treba biti veliko, ali treba imati dušu, i slatkoću.- napisala je jednom na Instagramu Danijela. Kada je prije tri godine počela s preuređenjem kućice u masliniku podijelila je s pratiteljima svoju viziju kako je zamislila tu kućicu. - Bit će to jedno samo održivo malo imanje, struja na solarno, voda iz kišnice - rekla je tada Danijela, a sada se njezina ideja pretvara u stvarnost. 

showbiz Kuća maslinik Sutivan ella dvornik Danijela Dvornik

