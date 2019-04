Elfsi kreirali posebnu kolekciju dizajnerskih majica povodom 60. rođendana Vegete

Nakon prošlogodišnje kolekcije inspirirane Podravkinim ikonama te prepoznatljivim i dugovječnim Podravkinim simbolima pijetla i kravice, Elfsi su ove godine pripremili novo iznenađenje inspirirano velikim jubilejom Vegete.

Nova kolekcija proslavljenog modnog dvojca slavi ženstvenost i klasičnu ljepotu žene koja nije rezervirana samo za haljine. Tako modni dvojac ELFS ove sezone preferira odijela u kombinaciji s pamučnim majicama. U elegantnim odijelima iz nove kolekcije obogaćenim dizajnerskim majicama s trendovskim printovima izrađenim povodom jubilarnog 60. rođendana Podravkine Vegete, moderna žena izgledat će istodobno ženstveno i mladenački.

Foto: Promo

Vegeta majice začinile ženska odijela

- Iako je nekad bio rezerviran samo za muškarce, power suit danas daje osjećaj moćnog stajlinga i izgleda odlično, posebice ako se kombinira s uličnom modom. Klasične forme odijela iz muškog ormara dobile su trendi i ženstvena obilježja poput jarkih ili pastelnih boja, uzoraka i krojeva. Ako to još kombinirate s trendovskom majicom s ELFS potpisom, ne možete pogriješiti - ističe Aleksandar Šekuljica, dodajući da su upravo stoga u suradnji s Podravkom dizajnirali tri trendovske majice s motivom legendarnog kuhara povodom jubilarnog 60. rođendana Podravkine Vegete koja će osvježiti svaku modnu kombinaciju, a dama koja ih nosi osjećat će se istodobno i elegantno i opušteno.

- Sve dame koje u ovoj kampanji prezentiraju snagu žene u odijelu bile su oduševljene kombinacijama s ELFS x Vegeta T-shirtima jer su na taj način unijele novu svježinu u kombinacije sakoa i hlača za kojom i same vrlo često posežu - ističe Ivan Tandarić.

Uspješne žene znaju prepoznati idealnu kombinaciju

ELFS odijela u kombinaciji s razigranim motivima Vegeta majica isprobale su i pohvalile četiri uspješne moderne žene.

- Nakon prošlogodišnje uspješne kolekcije majica s motivima Podravkinih legendi pijetla i kravice, Elfsi su nas opet oduševili i povodom Vegetinog 60. rođendana, inspirirani likom našeg legendarnog kuhara, kreirali novu modnu priču. Početak je to obilježavanja ovog velikog jubileja u kojem će uskoro naši potrošači imati priliku izraziti svoju kreativnost, dizajnirati ambalažu svog omiljenog proizvoda i osvojiti vrijedne nagrade. Kada se spoje ovakva dva kreativna branda i dva jubileja, onda možemo očekivati nešto o čemu će se pričati - izjavila je Marinka Akrap, direktorica Korporativnog marketinga i komunikacija Podravke.

- Čini me neizmjerno sretnom što mogu dati podršku ovako velikom jubileju 60 godina Vegete, branda koji ima globalnu prepoznatljivost. Samo od velikih kreativaca sam mogla očekivati ovako zanimljivu kombinaciju i spoj dvaju brandova prepunu inovativnosti i pozitivne energije - ističe Jadranka Primorac, članica Uprave Specijalne bolnice Sv.Katarina.

Foto: Promo

- Žene koje se bave sportom svi su navikli gledati u hlačama i vrlo često trenirkama. Osobno, kad iskočim iz dnevne rutine moram priznati da se i u odijelu osjećam izrazito glamurozno. Ove ELFS majice uskoro bi mogle postati omiljene i mojim kolegicama iz rukometnog kluba Podravka Vegeta, no vjerujem da ćemo ih češće nositi uz trenirke - dodala je uz osmijeh Korina Karlovčan, rukometašica Podravke Vegete.

- Kuhinja moje bake ili kako ja to volim zvati #kuhinjababeeve oduvijek je bila obojana Podravkinim bojama, nekako je to baš lijepa, prepoznatljiva i uspješna hrvatska priča. Jako me veseli da istim epitetima nakon 15 godina rada možemo okititi rad i trud mojih dragih prijatelja, javnosti poznatih kao dvojac ELFS. Veselim se proljetnoj kolekciji i proljetnoj hrani - izjavila je Doris Pinčić Rogoznica, radijska voditeljica i influencerica.

Odijela iz najnovije ELFS kolekcije u kombinaciji s jubilarnim ELFS x Vegeta majicama šarenih uzoraka idealan su izbor ne samo za poslovne sastanke i užurbani radni ritam, već i opuštene večere i izlaske.

