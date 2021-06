Ekipa radija 808: Naši aduti su potpuno razrađen muzički program i live video intervjui s ozbiljnim sugovornicima

Nakon deset godina života na internetu radio 808 konačno je dobio privremenu frekvenciju i proširio se i na zagrebačku gradsku FM skalu 93,9. U čemu je tajna njihovog desetgodišnjeg opstanka na internetskom prostoru i što im znači ova privremena frekvencija odgovorio nam je glavni programski urednik Ilko Čulić.

– Mislim da smo opstali zahvaljujući enormnom medijskom iskustvu, fanatičnoj upornosti i pravovremenom usvajanju novih tehnologija. Kad sjednem sa starim kolegama Goranom Piršom – Pirom, Gordanom Antićem i Zlatkom Balogom, za stolom je oko 130 godina radijskog staža, a Piro tome može dodati i televizijsko iskustvo. Iz takve perspektive privremena FM frekvencija je samo jedan od brojnih izlaznih kanala. Odašiljač montiran na krovu HUB-a je vrlo male snage, ali slušatelji javljaju da solidno pokriva zonu gradske vožnje, što nam je bio primarni cilj – govori nam Čulić. Glavni programski urednik otkrio nam je i kako je zamišljen programski koncept radija 808. – Naši aduti su potpuno razrađen muzički program, podnevni live video intervjui s ozbiljnim sugovornicima, kao i raznovrsni digitalni multimedijski sadržaji u kojima vidimo puno potencijala za razvoj Radija 808 – objašnjava nam a mi ga pitamo kakvu glazbu sigurno nikada nećemo čuti na njihovim frekvencijama te glazbene apetite kakve publike zadovoljavaju? – Svakodnevno promoviramo najnoviju i najbolju muziku iz svih krajeva svijeta, kao i domaće radove koji se uklapaju u naš koncept „Zvuk dvadesetih“. U dnevnom programu aktualni favoriti su UK bendovi London Grammar i Everyone You Know, a od domaćih Porto Morto. Kasnopopodnevne i večernje termine obogatili su dokazani specijalisti za jazz, hip hop, reggae, disco, house, techno, drum’n’bass i afro beat. A na Radiju 808 sigurno nećete čuti cro estradu, cajke, Eurosong, Guettu i Queen. - poručuje Ilko.

Tijekom deset godina postojanja radio i njegova ekipa imali su brojne zanimljive projekte među kojima Ilko kao one koji su pomicali granice i koji će ostati upamćeni izdvaja sljedeće: – Izdvojit ću prošlogodišnji online koncert Dan pobjede, organiziran i produciran na početku lockdowna u neponovljivo nenormalnim uvjetima. Tamo smo pokazali da se odlično razumijemo sa zagrebačkom alternativnom glazbenom scenom i na to sam ponosan, kao i na drugi projekt iz dubokog lockdowna, regionalni reperski Karantena Freestyle Session. Program je prelaskom na gradske frekvencije dobio i pojačanje u svojim redovima, a Čulić nam otkriva i kakve planove u vidu pojačanja imaju za jesen. –Nakon aktiviranja FM signala pojačali su nas jazz maestro Toni Starešinić, top DJ-evi E-Base i Tom Bug, a vratio nam se Phat Phillie s legendarnom emisijom Blackout. Ako ne bude problema oko produljenja privremene dozvole za FM, najesen ćemo dovesti još nekoliko pojačanja.To će biti prepoznatljivi glasovi iz zagrebačkog etera, dovoljno jaki za očekivana poboljšanja programskih sadržaja. Imena ne mogu otkriti pošto se tu još radi na usklađivanju želja i mogućnosti. – kaže. Uz red dobre glazbe na radiju 808 ponedjeljkom od 18 sati možete slušati emisiju “Insite” koja kroz intervjue s gostima obrađuje teme i događanja iz kulturnog sektora. Ponedjeljkom, srijedom i petkom točno u podne Goran Pirš Piro vodi emisiju “Točno u podne” u kojoj mu se ponedjeljkom pridružuje Marcela Kokot Galant koja je ujedno i urednica emisije te se kroz intervjue s gostima bave ozbiljnim temama i kulturom življenja općenito. U emisiji koja ide srijedom Piro se uglavnom bavi političkim temama i događanjima, dok je petak za intervjue s glazbenicima. Srijedom od 18 do 20 sati je rezervirana afro beat kroz emisiju “The AfroBizzShow” koju vode i uređuju Sarah iz Ugande i DJ DOC Cedrom.

Toni Starešinić iz grupa Chui i Mangroove četvrtkom od 19 sati kroz emisiju “Chui ovu glazbu” uvodi slušatelje u svoj glazbeni svemir. Subotom radio party počinje već u 15 sati emisijom “Sicko Disco” koju uređuje Marko Tralić Freeze. Na njegov show, s početkom u 19 sati, nadovezuje se Tom Bug emisijom “Dobar House” koja kroz sat vremena donosi najsvježiju house glazbu. Špica subotnjeg 808 programa zakazana je za 22 sata kada starta emisija techno glazbi “Tech Room” pod uredničkim vodstvom E-Basea. Urednica i voditeljica na radiju 808 Marcela Kokot Galant pojasnila nam je po čemu se ovaj radio razlikuje od ostalih radija u zagrebačkom eteru? – Razlikuje se po tome što je Radio 808 potpuno nezavisan medij iza kojega stoji Udruga Multimedijalist, a ne neki gazda. Nije formatiran kao većina programa u zagrebačkom eteru, što autorima emisija daje daleko veću slobodu izražavanja. Osim toga, Projekt 808 se bavi i organiziranjem koncerata, te pruža usluge vođenja društvenih mreža, copywritinga, promocije i marketinga – objašnjava nam Marcela i konkretnije pojašnjava kakve tu video i audio usluge nude svojim slušateljima. – Nudimo usluge snimanja audio i video podcasta i streamanja, iz našeg studija ili sa terenskih lokacija. Uz to produciramo audio i video reklame, spotove i jinglove. Sad razrađujemo još neke tehnološke inovacije poput virtualnog voditelja. Naš tehnički direktor i suosnivač radija, Gordan Antić jedan je od najboljih u tom poslu. Ponedjeljkom je zajedno s kolegom Goranom zadužena za sadržaj emisije “Točno u podne” i ponedjeljkom se emisija bavi uglavnom tabu temama.

– Ponedjeljkom obrađujemo teme koje su potisnute iz javnog prostora, tabu teme kao I one koje se još uvijek nerado iznose u javnost. U jednosatnim intervjuima bavimo se mentalnim i reproduktivnim zdravljem, seksualnim odgojem, problematikom posvajanja djece, iskustvima lgbtq zajednice, specifičnim manjinskim pitanjima, te obrađujemo I najteže teme poput pedofilije I seksualnog zlostavljanja. Cilj emisije je senzibilizirati javnost I približiti joj takve teme. Otvoreni smo za razgovor s ljudima koji traže način za iznošenje svojih problema – veli Marcela kojoj je, kao i ostatku ekipe s ovog radija. želja da im s poboljšaju tehnički uvjeti i saldo na računu. Dok se želja za boljim uvjetima i boljom financijskom situacijom ne ostvari Marcela nam s puno ponosa govori o svojim kolegama i zbog čega s guštom uživa u radu na radiju 808: – Ponosna sam već na činjenicu da sam ušla u ekipu prekaljenih profesionalaca poput Zlatka Baloga, Gorana Pirša i Phat Phillieja. To su ljudi sa stare Stojedinice uz koje sam odrasla i zavoljela radio. U nezaboravne doživljaje na Radiju 808 ulazi Magic Box, serija online koncerata koja je u doba najveće krize privukla gomilu kreativnog potencijala. Atmosfera koja je vladala na tim koncertima je nešto što ću uvijek pamtiti. A to je prepoznala i publika pa je Magic Box izglasala za nagradu Ambasador.