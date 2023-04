Ekipa pobijedila lovca i otišla kući s 12 tisuća eura, Kotiga: Bilo bi mi žao da nisu osvojili

Na Uskrsni ponedjeljak emitirana je nova emisija HRT-ovog kviza 'Potjera' u kojoj su natjecatelji imali razloga za slavlje. Svoje znanje, ali i sreću iskušali su Vinko, Kristian, Mirko i Mato koji su zajedničkim snagama uspjeli doći do samog kraja i u završnoj potjeri pobijediti lovca Deana Kotigu i otići kući s 12 tisuća eura. S obzirom na to da su do kraja uspjela doći četvorica igrača osvojeni iznos podijeliti na četiri dijela.

Inače, Kotiga je u završnoj potjeri zapeo na četvrtom pitanju koje je glasilo: "U kojoj je državi arktičko sveučilište najsjevernije u Europi". Lovci su znali da je točan odgovor Norveška.

Foto: HRT

Kotiga je ponudio pogrešan odgovor na pitanje o kojoj je grani poljoprivrede naš znanstveni časopis Pomologia Croatica. Kotiga je rekao "voće", no to nije bilo priznato. Lovci su točno rekli da je riječ o voćarstvu.

Probleme lovcu zadalo je i pitanje "jugoistočnim rubom kojeg poluotoka se Betijski Kordiljeri". "Južna Amerika", rekao je Kotiga, dok su lovci ponudili točan odgovor Pirinejskog poluotoka. Lovci su bili oduševljeni ishodom, a unatoč porazu zadovoljan je bio i Kotiga.

Foto: HRT

"Odlično, jako su simpatični, bilo bi mi u neku ruku i žao da nisu otišli s novcima jer su pokazali dobru volju, atmosferu, igru...S moje strane je sve ok, nadam se i s njihove", zaključio je lovac.

VIDEO Natalija Prica o suradnji s Bandićem