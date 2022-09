Ecija i Goran danas će uploviti u bračnu luku, a među uzvanicima je i bivša kraljica Hrvatske koju ne viđamo često

Bivša voditeljica Ecija Ivušić (35) i bubnjar grupe Pravila igre Goran Belošević (37) danas će uploviti u bračnu luku na otoku Vrniku kraj Korčule, a sudeći po fotografijama na društvenim mrežama ekipa se od jučer dobro zabavlja. Među uzvanicima je puno poznatih osoba - pjevačica i spisateljica Nives Celzijus, zatim poduzetnica Snježana Schillinger sa suprugom Franzom, te bivša manekenka i kraljica Hrvatske Antea Kodžoman.

Foto: Instagram

Snježana Schillnger je na svom Instagram Storyju podijelila nekoliko fotografija i videa na kojima je osim sa suprugom Franzom pozirala i s Anteom Kodžoman. Upravo je bivša kraljica Hrvatske bila Snježanina kuma, a na tom je vjenčanju prošle godine Ecija Ivušić uhvatila buket.

Foto: Instagram

- Vjenčat ćemo se ispred vrničke crkvice Gospe od Škoja jer nismo dobili dozvolu od župnika za vjenčanje u crkvici - ispričao nam je Goran čiji je kum dugogodišnji prijatelj Adem Selman, a Ecijina kuma je Morana Golubić.

Nakon što jedno drugom kažu sudbonosno "da", slavlje će prebaciti na Korčulu, u Aminess Port 9 resortu u gradu Korčuli, a zabavljat će ih Goranov prijatelj, glazbenik Sandro Majstrović.

Foto: Instagram

- Sve smo odavno isplanirali, ipak je organizacija vjenčanja i event menadžment moja profesionalna deformacija. A već sam jednom sve i organizirao za naš spot "Jedina", ispričao nam je Goran.

– Veliki sam perfekcionist i osjećam odgovornost i uzbuđenje još od prvog trenutka kad smo dogovorili datum vjenčanja. Mislim da ću do zadnjeg trenutka biti u stresu i nervozi, nadam se samo da ću te osjećaje uspjeti ostaviti iza sebe i da ih nimalo neću prenijeti na dan vjenčanja – kazala je Ecija, koja je, otkrila je, inače veliki emotivac, stoga već zna da će taj dan biti i suza i smijeha.

Foto: Instagram

– A najsretnija ću biti kad ugledam Gorana kako me čeka pred našim oltarom. Zamišljam kako ću, kad se osvrnem unaokolo, vidjeti lica roditelja, brata i svih naših dragih ljudi. Preplavljuju me emocije već kad ovo izgovaram i jedva čekam to doživjeti – dodala je. Što se tiče Gorana, osjeća pozitivnu nervozu, ali je potpuno siguran u magičnost samog dana, zbog čega se itekako veseli.

