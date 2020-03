Dvojac u 'Potjeri' pobjegao Kreši i osvojio čak 170 tisuća kuna

Večerašnja emisija Potjere donijela je pobjedu ekipe koja je zaradila čak 170 tisuća kuna. Do završne potjere došli su samo debitant Borna i iskusni Siniša, koji je u predstavljanju kazao kako je još prije 20 godina nastupao u Izazovu, gdje ga je pobijedio legendarni Mirko Miočić.

Dogovor ekipe na početku bio je dasvi idu na višu ponudu, pa je Siniša donio 70 tisuća kuna, a Borna čak 100 tisuća kuna. U završnoj Potjeri imali su 13 koraka prednosti pred lovcem Krešimirom Sučevićem Međeralom, no Krešo danas nije bio u formi, pa je netočno odgovorio na čak šest pitanja. Ekipa ga je vraćala i na kraju uspjela sačuvati prednost.

- Pogriješio sam nekoliko pitanja i onda se uvukla nervoza. Kao ono na semaforu kad vam se ugasi automobil i onda hoćete još brže voziti, a na kraju to loše završi. Dečki su odigrali jako dobro, kažnjavali su moje pogreške, i svakako mi je draže kad se ovakav iznos podijeli za trud - rekao je Sučević Međeral.

Nove emisije Potjere emitirat će se još dva dana, a onda do kraja sezone gledat ćemo reprize, kazali su s HRT-a.

- Emisije 'Potjere' emitirat će se do 2. travnja, a 'Milijunaša' do 30. travnja. Kako sada stvari stoje, pretpostavljamo da nam do kraja sezone slijede reprize. Naime, zasad je nemoguće organizirati nova snimanja dok traju mjere najstrožeg socijalnog distanciranja. U tom smislu naravno da je važno zaštititi ljude koji rade na tim projektima, ali još je važnije osigurati stopostotnu sigurnost natjecateljima.