'Doznat ćemo zašto je Špiro Guberina mucao, te kako se Pero Kvrgić počeo baviti glumom'

Dvije godine nakon što smo na HRT-u premijerno gledali drugu sezonu hvaljene dokumentarne serije "Velikani hrvatskog glumišta", uskoro kreće i treća sezona autora i scenarista Frana Jurja Prižmića i redatelja Igora Prižmića u kojoj ćemo u novih šest epizoda gledati sve o životima i karijerama najvećih hrvatskih glumica i glumaca 20. stoljeća. Kao istinske zvijezde vremena u kojem su živjeli, posredstvom teatra i filma obogatili su i oplemenili živote milijuna ljudi koji ih se i danas sjećaju s ljubavlju i nostalgijom. Autor serije otkrio nam je sve detalje o novoj sezoni, koja će nesumnjivo ponovno pobuditi veliki interes gledatelja.

Uskoro ćemo gledati treću sezonu "Velikana hrvatskog glumišta". Podsjetite nas kako je nastala serija i kako ste birali glumce koje ste u njoj predstavili?

"Velikani hrvatskog glumišta" nastali su kao neka vrsta mog bunta i profesionalne reakcije na našu tromu domaću audiovizualnu industriju, posebice njen biografsko-dokumentarni aspekt, a koja je dopustila da prođe dugih 17 godina od smrti jednog Fabijana Šovagovića i čak 18 godina od smrti Ene Begović te 10 godina od smrti Borisa Dvornika, da bi se netko sjetio da ta najveća imena našeg teatra i kinematografije dobiju zasluženi biografski dokumentarni film o svojim maestralnim karijerama i iznimno zanimljivim životima, nešto što je vani učestala praksa i standard. Ja sam tu prepoznao jednu veliku rupu na tržištu, vidio da o nekima od njih ima odličnih monografija, ali da niti o jednom, s izuzetkom Ene, nema dokumentarni film, i zajedno s ocem Igorom kao redateljem navedeni dokumentarni serijal prijavio na natječaj HRT-a, gdje su čelni ljudi naposljetku prepoznali potrebu za takvom vrstom programskog sadržaja, koja se odmah nakon emitiranja prve epizode u jesen 2018. pokazala kao pun pogodak jer su doslovno sve preostale epizode iz iduće dvije sezone oduševile i kritiku i gledatelje, koji neprestano zovu i pišu kako nama kao produkciji, tako i HRT-u, tražeći da se "Velikani" repriziraju i pitajući kad ćemo obraditi neke nove, njima drage glumice i glumce.

Prve dvije sezone imale su odlične reakcije, vjerujem da vam je to bio itekakav poticaj da nastavite dalje?

Iskreno ću vam priznati da jesam očekivao dobar prijem serijala kod gledatelja, ne toliko zbog moje ili Igorove filmske genijalnosti, nego zbog činjenice da su nam protagonisti sve odreda vrhunski ljudi koji su bili izuzetno popularni ne samo u Hrvatskoj, nego na prostoru čitave bivše države, ali baš takve reakcije i toliku dozu pohvala i općeg oduševljenja zaista nisam očekivao. Nije tu riječ samo o gledateljima, na čiji zahtjev je samo prva sezona "Velikana glumišta" čak 17 puta reprizirana, nego smo dobili izvanredne recenzije i od nekih ljudi koje iznimno cijenim te do čijeg mišljenja jako držim. Tomislav Čadež je npr. epizodu o Fabijanu Šovagoviću proglasio emisijom tjedna i nahvalio cijeli serijal kao primjer programa kakve HRT treba emitirati, velikan domaće televizijske industrije Miroslav Lilić nas je u svojoj kolumni u jednom magazinu također pohvalio i rekao da je uživao u svakoj ogledanoj epizodi i napisao da je to primjer vrhunskog dokumentarizma, što je kompliment na koji sam užasno ponosan, jer ga je izrekla živuća legenda, dok je vaš kolega Miro Par dao samo jednu jedinu zamjerku pišući o drugoj sezoni "Velikana glumišta" - da ima premalo epizoda, i apelirao je na vodstvo HRT-a da tu "grešku" čim prije isprave, dodijelivši nam svoju Večernjakovu ružu, koja mi je jedno od najdražih profesionalnih priznanja.

Koga ćemo gledati u trećoj sezoni? Nakon druge sezone ostali smo bez nekih od najvećih imena našeg glumišta poput Mustafe Nadarevića, Pere Kvrgića i Špire Guberine. Vjerujem da ste odmah znali kako će se oni naći u trećoj sezoni?

Bili smo taman u finalnoj montaži druge sezone koncem 2020. kad su nas u razmaku od svega nekoliko tjedana napustili Pero Kvrgić, Špiro Guberina i Mustafa Nadarević, i sjećam se kao jučer da sam tada rekao mom dragom prijatelju i suradniku Costi Ipsi, koji je od prvog dana montažer serijala, da smo izgubili velike glumce, ali ujedno i dobili odlične protagoniste za sljedeću sezonu. I tako je zaista i bilo, nekih pola godine nakon što je druga sezona emitirana s odličnim reakcijama i kod gledatelja i kod kritičara, dobili smo izravan poziv s HRT-a za realizaciju 3. sezone VHG, i odmah smo se s kolegama s televizije dogovorili da će od muških protagonista u novoj sezoni biti upravo ta trojica velikana, dok smo se kod ženskih protagonistica odlučili za Miju Oremović, Veru Zimu i Nelu Eržišnik, jedan odličan miks velikanki glumišta koje su imale dijametralno suprotne karijere, a svaka je na svoj način ostavila neizbrisiv trag u domaćem teatru i filmu.

Tko su sve sugovornici u trećoj sezoni, kako ste ih birali?

Moji suradnici i ja na realizaciji i produkciji "Velikana" radimo od sredine 2017., dakle u malo manje od šest godina do sada smo realizirali 16 biografskih dokumentaraca i u tom razdoblju pred naše kamere smo uspjeli dovesti zaista neka od najvećih imena domaćeg audiovizualnog i kazališnog svijeta kao što Antun Vrdoljak, Veljko Bulajić, Ljubo Šikić, Branko Ivanda, Lordan Zafranović, Jakov Sedlar, Vinko Brešan, Vladimir Gerić, Luko Paljetak i mnogi drugi. Neizmjerno sam ponosan da je npr. svoje posljednje snimanje i intervju veliki Jakša Fiamengo dao upravo za potrebe "Velikana glumišta", govoreći o svom odnosu s Borisom Dvornikom, kao i draga Jagoda Buić koja je svoje posljednje TV snimanje odradila za našu epizodu o Pređi Vušoviću. Neki od sugovornika postali su i svojevrsni dio našeg tima, jer smo njihove izjave snimali u sve tri sezone, a to su filmolog i povjesničar Daniel Rafaelić, zatim teatrologinja Ana Lederer, pa moj profesor s ADU i također povjesničar filma Bruno Kragić, potom profesori Boris Senker i Slobodan Prosperov Novak, pa glumice Ksenija Prohaska i Anja Šovagović Despot, čija je talentirana kći Ana autorica i predivnih portreta protagonista koji su animirani na odjavnoj špici svake epizode.

Je li bilo i onih koji su vas odbili kada ste ih pozvali da pričaju o velikanima? Je li bilo možda i problema u pronalasku sugovornika?

Događalo nam se i to, u prvoj sezoni ne, ali u drugoj i trećoj da, neću sad spominjati imena, držat ću se one stare latinske - Nomina sunt odiosa, odnosno imena su mrska, ali jedan veliki i poznati domaći glumac, kad sam mu rekao koga sve obrađujemo u drugoj sezoni i pitao da li bi htio govoriti o nekima od njih, s obzirom na to da znam da su igrali mnoštvo uloga zajedno, rekao mi je da bi rado govorio, ali da ne može jer to za njega nisu velikani glumišta. Isto nam se dogodilo i sada u 3. sezoni s jednom poznatom glumicom koja je sad već u penziji, ona je pak rekla da ne želi govoriti u društvu nekih koje smo već snimili i pristojno se zahvalila na ponudi. Iskreno govoreći, meni to nije iznenađenje, moja majka Daniela, ujedno i dramaturginja serijala, akademska je glumica, odrastao sam gledajući nju i njene kolege, znam koliko su svi umjetnici krhka bića i kako, iako na sceni funkcioniraju odlično, izvan scene nisu svi sa svima dobri, puno je tu jala i vječno nekog nadmetanja tko će dobiti koju ulogu ili tko će je bolje odigrati. Srećom, moja majka nije takva, ona se kao i svi veliki ljudi rano u životu lišila tog destruktivnog ega, ali mnoge njene kolegice i kolege nisu iz te bitke sa samim sobom izašli kao pobjednici i mi smo posljedice toga osjetili i tijekom snimanja "Velikana".

Koje ste još zanimljive podatke doznali o glumcima, što je vas najviše iznenadilo?

Uvijek bude mnoštvo zanimljivih informacija koje saznamo tijekom rada na pojedinoj epizodi, neke budu već otprije poznate javnosti, ali neke su i potpuno nepoznate. Mi pokušavamo izbalansirati te dvije krajnosti, poštujući pritom i privatnost svakog protagonista ili protagonistice čiji život i karijeru obrađujemo. Ali evo, npr. zanimljivo je bilo saznati zašto je Špiro Guberina imao tu govornu manu koja mu je naposljetku postala i svojevrsni trademark, po čemu je bio i poznat, a što je Gavellu izluđivalo, ili kad se točno Pero Kvrgić odlučio baviti glumom, a to je bilo nakon njegovog prvog pijanstva u rodnim mu Moravicama, nakon što su mu ustaše odvele oca. Mustafa Nadarević je npr. cijeli život maštao o tome da napravi filmsku ekranizaciju svoje predstave "Hasanaginica", no nažalost u tome nije uspio, dok smo za Miju Oremović saznali da ju je jako boljelo to što je, nakon što je napravila velike uspjehe na filmu, nikad više nisu zvali da odigra bilo što u kazalištu. Ili da bi tijekom snimanja njoj šminkerice napravile jednu frizuru, na što bi ona pristala i odsjedila, ali bi potom nestala na toalet i prepravila je u onu koju je stalno nosila. Ima još puno toga zanimljivoga, ali predlažem da pogledate epizode kako biste saznali više.

Koji su vam planovi nakon treće sezone "Velikana"? Hoće li biti i četvrte sezone i koje još projekte pripremate?

Evo upravo u postprodukciji završavamo dva dokumentarna filma čiju premijeru planiramo za početak ljeta, a polako dovodimo kraju i pripreme novog igranog filma Dominika Sedlara, kojem se neizmjerno veselim jer je tematski također vezan uz Drugi svjetski rat, a scenarij je odličan i cast će biti u svjetskim okvirima vrlo zanimljiv. Što se tiče četvrte sezone "Velikana glumišta", to je nešto čemu bih se vrlo rado posvetio, jer VHG je projekt na kojem i ja i svi moji suradnici zaista uživamo raditi, ali prethodno se tek mora prikazati treća sezona, o čijem emitiranju odlučuju HRT-ova ravnateljica programa Marija Nemčić i glavna urednica HTV-a Rahela Štefanović, koje su obje vrhunske profesionalke i siguran sam da će za novih šest epizoda odabrati najbolji mogući termin, nakon čega ćemo vidjeti kakve su reakcije gledatelja. Ako budu kao za prethodnih 16 epizoda, nadam se da ćemo obraditi i neka nova imena iz bogate Aleje velikana hrvatskog glumišta, jer ima ih zaista još puno koji zaslužuju epizodu, od Zlatka Crnkovića, Bobija Marottija, Izeta Hajdarhodžića, Miše Martinovića, Slavka Brankova, Zdenke Heršak, Semke Sokolović i da ne nabrajam dalje, jer ne želim izostaviti nikoga.

