Domaća glumica o zlostavljanju: 'Učili su me da je moja sramota ako netko nešto pokuša'

Zagrebačka glumica Ksenija Marinković (55) jedna je od naših najzaposlenijih glumica, a trenutačno je možemo gledati u filmu Srđana Dragojevića “Nebesa”, gdje glumi tradicionalnu ženu Nadu koja 'brine što će selo reći'. Marinković je gostovala u Pressingu N1 televizije, gdje je između ostalog govorila i o #MeToo pokretu u Americi, kao i o domaćem pokretu Nisam tražila.

- Kao studentica sam imala takvih iskustva, ali sam imala toliko poštovanje i strah prema profesorima da sam od toga bježala da njega ni sebe ne uvrijedim. Sve je to bilo decentno, nisam bila u situaciji da sam morala ozbiljnije odbijati. Nikad nisam pala ispit zbog toga - kazala je Marinković i odgovorila na pitanja je li i sama imala takvih ponuda.

- Ne, ali mislim da sam nekako jasno davala do znanja da nisam materijal za to. Mislim da je jako važno i dobro da taj pokret postoji. Postoji i #nisamprijavila. Ima puno okrutnijih sredina nego što je ova. Mislim da mi živimo po finom kapom, staklenim zvonom, jer ovo što se događa okolo, puno je okrutnih stvari ozbiljnih problema i žene to nikad ne prijavljuju. To je donedavno bila tvoja sramota, i mene su učili kao malu da je moja sramota ako netko nešto pokuša. U moje vrijeme anksioznost je bila zabranjena, o tome se nije otvoreno govorilo kao sada, sve je bila sramota. Teško se to rješavalo i kad bi izašlo van, bilo je puno stigme oko toga. Seksizam nije odvojen od gluposti, sve to ide zajedno, odgajaju se generacije da imaju jednostrano mišljenje, a ne u razgovoru, ne njeguje se komunikacija bez onih “u pravu” i pobjednika - rekla je Marinković i dodirnula se plaća u glumačkom svijetu.

- Glumice su manje plaćene na filmu, u kazalištu ne. Zašto? Jer se može. Racionalnog objašnjenja nema. Mi smo malo tržište, kino dvorane nikad nisu bile primarne, a od korone ne znam hoće li uopće biti kina. Žene su počele pisati svoje scenarije, počele su raditi tzv. ženske filmove – to nema veze s feminizmom. Kako je već dosta žena u poslu, sve su češće žene producenti, i scenaristi, i glavne uloge… - rekla je Ksenija Marinković.

