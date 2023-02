Dodijelit će se nagrade u 11 kategorija, a nastupat će i najveća imena domaće glazbene scene

Brojne važne događaje u životima često vežemo uz određenu pjesmu, izvođača ili uz glazbeni žanr. Glazba je konstanta koja nas prati na životnom putovanju, a kroz posebno glazbeno putovanje sve okupljene vodit će i četvrta dodjela jedinstvene glazbene nagrade Top.HR Music Awards koja će se održati 23. veljače u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Već samo mjesto održavanja dodjele nagrade koje je svojevrsni hram glazbe u Hrvatskoj i koje je bilo domaćin najvećim imenima domaće, regionalne i svjetske glazbene scene na najbolji način odražava samu srž Top.HR Music Awardsa, a to je slavlje najboljeg od glazbe.

„Svake godine se trudimo stvoriti dodjelu koja će biti barem mrvicu bolja od one prethodne, to je naša motivacija i na kraju dana, kad sve završi, naša najveća nagrada. I ovogodišnja dodjela Top.HR Music Awards okupit će slavljenike koji se mogu pohvaliti da im je protekla godina bila glazbeno plodonosna, ali ćemo okupiti i neka od najvećih imena domaće i regionalne glazbene scene uz koja smo odrastali, slavili, tugovali ili jednostavno rečeno - živjeli“ poručuje Ana Radišić, autorica projekta koja će ujedno i voditi svečanu dodjelu nagrada.

Osim slavlja najuspješnijih izvođača u protekloj godini, ovogodišnja dodjela obilježit će i 75 godina postojanja Croatie Records (bivši Jugoton) - najstarije i vodeće diskografske kuće na ovim prostorima. Uz bogatu arhivu i preko 90.000 snimaka raspoređenih na više od 18.000 artefakata, Croatia Records čuva glazbenu baštinu naroda i nacionalnih manjina bivše države u suvremenom tonskom arhivu u skladu sa svjetskim standardima.

Ove godine se ujedno obilježava i 100 godina od rođenja „Mister Morgena“ – veličanstvenog Ive Robića. Iako je njegovu glazbenu karijeru dugu više od 50 godina nemoguće sažeti u nekoliko minuta, na dodjeli Top.HR Music Awardsa hommage Robiću otpjevat će Robert Mareković, a u tome će mu pomoći mladi pjevač Marko Kutlić i kantautorica Pava. Osim njihovog nastupa, publika će moći uživati i u nastupima Jasne Zlokić, Danijela Popovića, Borisa Novkovića, grupe Yu, Matije Dedića, Željka Bebeka te Vlatka Stefanovskog – izvođača čiji se hitovi pjevaju godinama i koji su svojim doprinosom zadužili glazbenu baštinu. Osim njih, publika će moći uživati i u nastupima nekih od dobitnika nagrada koje će se na ovoj četvrtoj dodjeli podijeliti u 11 kategorija: Pjesma godine, Muški izvođač godine, Ženski izvođač godine, Grupa godine, Novi izvođač godine, Inozemni izvođač godine, Najprodavaniji domaći album (reizdanje), Najprodavaniji novi domaći album, Najprodavaniji inozemni album, Streaming singl godine te Streaming izvođač godine.

„Posebnost ove nagrade je u tome što se ona temelji na preciznim podacima dobivenim prema radijskom emitiranju HR Top 40, koji uključuju više od 140 radijskih postaja diljem zemlje, prema fizičkoj prodaji te prema podacima o digitalnoj prodaji na glazbenim streaming servisima. Stoga, možemo reći kako ona obuhvaća gotovo sve načine korištenja glazbe, a svaki od njih ima svoje zakonitosti i posebnosti“, zaključuje Maja Vidmar Klarić ispred Hrvatske diskografske udruge.

VIDEO Let 3: Traktor nema veze s time što se u Srbiji podmeće u medijima, očekujemo od njih 12 bodova