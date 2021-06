Pjevačeva djevojka o iskustvu s kroničnom bolešću: 'Govorili su mi da moram više masturbirati'

Giorgia Soleri, influencerica i djevojka talijanskog pjevača Damiana Davida pati od vulvodinije, kronične boli u području otvora vagine. Radi se o bolesti čiji uzrok nije poznat, a simptomi koji je prate su snažno pečenje, bol ili iritacija vagine.

Influencerica je otkrila da od vulvodinije pati već osam godina, a o ovoj bolesti često govori i svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

"Svašta sam čula, da sam luda, anksiozna, frigidna, lažljivica. Govorili su mi da se bojim seksa i da moram više masturbirati. Najgori dio je velika usamljenost kad si odbačen, osuđivan i ne dobivaš razumijevanje od onih koji bi ti trebali postaviti dijagnozu“, napisala je influencerica u opisu jedne fotografije na Instagramu. Dodala je da se zbog te bolesti naučiš nositi s boli, ali i na određene žrtve. „Ne nosiš uske traperice ni tajice, nema kisele hrane, nema alkohola, nema šećera, nema sintetičkog donjeg rublja ili onog u boji, nema večernjih izlazaka, nema ništa. Svako planiranje odmora postaje noćna mora jer si svjestan da ćeš ga možda cijelog provesti ležeći u bolovima. Kad sam napokon dobila dijagnozu, shvatila sam da nisam jedina, da ima puno žena s ovim stanjem i da se sve osjećamo napušteno u svojoj boli. Obećala sam si da ću se svaki dan truditi da se nitko više ne mora tako osjećati. Nismo krive, nismo slomljene i nismo defektne. Bolesne smo i zaslužujemo razumijevanje i poštovanje", napisala je.

Foto: Instagram U opisu druge fotografije na istoj društvenoj mreži opisala je svoje osjećaje. Rekla je da kada je dobila dijagnozu nije mogla ni zamisliti koliko promjena će ta bolest zahtijevati od nje te je dodala da za nju, kao osobu koja gaji strast prema donjem rublju, nositi isključivo bijelo, pamučno rublje je predstavljalo izlazak iz zone udobnosti. „To je značilo odricanje svega onoga zbog čega sam se osjećala seksi i privlačno. Možda zvuči neozbiljno, a možda i jest, ali u vrijeme kad sam vidjela kako se razbija svaki stup mog života, male stvari koje su me vratile u normalu - moju normalnost - bile su ključne“, ispričala je Soleri te dodala da ju je bolest naučila koliko je život nepredvidljiv referirajući se na to da se danas u bijelom donjem rublju osjeća samopouzdano. „Išla sam od mržnje i proklinjanja ovog tijela koje me izdalo, do prihvaćanja takvog kakvo jest: s ograničenjima. Poput svih“, istaknula je Soleri te rekla da joj je netko prije godinu dana rekli da će se danas osjećati seksi i ugodno sa svime što ima da bi rekla da je to nemoguće te da je jako sretna što je pogriješila.

Ova influencerica na svojem se Instagramu bori da žene, koje se bore s ovom bolesti, imaju potrebnu podršku na svim područjima te da ne prolaze uvrede kakve je ona čula. Tako je nedavno podijelila i video u kojem se prikazuje iznošenje Prijedloga zakona o vulvodiniji. „To je prvi, mali korak. Ali to je korak“, napisala je uz video te se zahvalila svima koji su svojim djelovanjem doprinijeli širenju svijesti o bolesti za koju mnoge žene ne mogu dobiti dijagnozu, jer se smatra još dovoljno nepoznatom. „Hvala svim ljudima koji su odlučili ispričati svoje iskustvo s vulvodinijom i učiniti svoju bol polaznom točkom za pomoć drugima, dajući sebe i ne primajući ništa zauzvrat. Ne označavam vas, ali znate, bez vas ne bih imala dijagnozu“, napisala je tada. Zahvalila se i svima koji su joj pružili podršku nakon što je ona podijelila svoje iskustvo.

Inače, influencerica i član benda koji je pobijedio na ovogodišnjem Eurosongu u vezi su četiri godine, a od nedavno su i zaručeni. Soleri na svom Instagramu ima 192 tisuće pratitelja, a velik broj pratitelja stekla je i nakon pobjede svog dragog na ovogodišnjem Eurosongu.

