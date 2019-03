Dizajnerica Đurđica Vorkapić iz svog iskustva naučila je da tragedija ne bira mjesto i vrijeme

Život piše priče bez obzira na sretan ili nesretan kraj, a kada su nam najbliži ugroženi, nadamo se onom prvom. Za uspješnu dizajnericu i osnivačicu brenda “Hippy Garden” Đurđicu Vorkapić život je ispisao priču u kojoj je unatoč nesretnom kraju izašla kao pobjednica.

– Moj je otac prije deset godina preminuo od tumora na mozgu i za mene je to bilo buđenje – započela je Karlovčanka. – Tata je bio moj najveći učitelj jer je njegov odlazak bio mogućnost za rast – prisjetila se trenutaka koji su joj obilježili dotadašnje shvaćanje života. – Neki dožive bolest bližnje osobe kao traumu, neki stagniraju, neke to slomi, ali ja sam to doživjela kao blagoslov i mnogo naučila – rekla je Đurđica. Kad je doznala za očevu dijagnozu, uz nju su bili najuža obitelj i prijatelji, a ističe kako je dobar uvid u vlastitu svijest stekla čitajući „Buđenje svijesti“ Anthonyja de Mella.

– Ta mi je knjiga strašno pomogla. To je suvremena Biblija, svatko bi je trebao imati, pogotovo u trenucima suočavanja s takvim životnim situacijama – savjetovala je energična dizajnerica čija je česta kreativna inspiracija Nikola Tesla. Ovih dana njezina bliska prijateljica i sportska novinarka Mila Horvat proživljava slično. Naime, njezinoj 62-godišnjoj majci Mileni dijagnosticiran je najagresivniji oblik karcinoma dojke i pred njom je bitka za život.

– Mila i ja smo prijateljice dugi niz godina i ona jako dobro zna da sam vidjela kako to izgleda – govori Vorkapić nakon što je Mila za Gloriju izjavila da joj je Đurđica jedan od najjačih oslonaca u situaciji koju proživljava.



– Kao blizak prijatelj možete osjetiti što ovog drugog muči i, kad shvatiš da imaš samo sada i jedino na sada možeš utjecati da se osjećaš bolje, preoblikuješ svoju borbu i služi ti da se vratiš u fokus – rekla nam je Đurđica koja redovito meditira i tvrdi da je prava hedonistica koja voli život i ljude koji vole život.

– Nitko nema pravo davati savjete jer svatko je individualan po pitanju suočavanja u takvim situacijama. Potrebno je pretvoriti bolest u prijatelja jer čim znaš s kim se boriš drugačije gledaš na sve – zaključuje Đurđica koja smatra da je promjena svijesti u takvim trenucima vodi do drugačijeg načina života i mogućnosti za rast.

Ona je iz svog iskustva naučila da tragedija ne bira mjesto i vrijeme, a u lošoj situaciji ipak treba naći i nešto barem malo pozitivno, ona je to pronašla te savjetima pomaže svima koji se nađu u okolnostima koje je i sama proživjela.