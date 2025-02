Diddyja u tajnosti odveli iz pritvora u bolnicu, poznat je i razlog zašto je trebao liječničku pomoć

Glazbeni mogul Sean Diddy Combs u četvrtak navečer privremeno je napustio pritvor u New Yorku te je prevezen u bolnicu u Brooklynu, izvještava Page Six. Prema dostupnim informacijama, reper je obavio magnetsku rezonancu zbog dugotrajnih problema s koljenom. Kako navode izvori, Combs je iz pritvora odveden tijekom noći kako bi se izbjegla nepotrebna pažnja ostalih zatvorenika i zatvorskog osoblja. No, nije se dugo zadržao – već nakon nekoliko sati vratio se u svoju ćeliju.

Pojedine glasine sugerirale su da je reper ozljedu zadobio tijekom tučnjave u pritvoru, no prema pisanju Page Sixa, takve tvrdnje nisu točne. Diddy se već godinama suočava s problemima s koljenom – 2020. godine podvrgnuo se čak četvrtoj operaciji u razdoblju od dvije godine. Tada je izjavio da je sklon nezgodama te da često pada i spotiče se.

„Ovo mi je četvrta operacija u dvije godine. Dvaput sam operirao rotatorne manžete, imao sam zamjenu koljena, a sada sam operirao kvadriceps. Na kraju dana, vjerujem da je ovo Božji način da me uspori“, izjavio je tada reper.

Sean Diddy Combs uhićen je u rujnu prošle godine, a od tada se nalazi u pritvoru u New Yorku. Sud mu je već tri puta odbio zahtjev za jamčevinom, pa će u zatvoru dočekati suđenje zakazano za 5. svibnja 2025. godine. Tereti ga se za reketarenje, trgovinu ljudima radi seksualne eksploatacije te povezana kriminalna djela. Osim toga, suočava se s optužbama za seksualno zlostavljanje i silovanje muškaraca i žena, no sve optužbe je odlučno negirao.

Posljednjih tjedana pojavile su se spekulacije da su uvjeti pritvora negativno utjecali na njegovo zdravlje. Jedna novinarka, koja je prisustvovala ročištu u prosincu, primijetila je da reper izgleda značajno mršavije te da je osijedio od trenutka uhićenja. S druge strane, pojedini izvori tvrde kako je Diddy i dalje u dobroj fizičkoj formi, redovito vježba te je potpuno fokusiran na svoju obranu.

