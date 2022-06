Detalji kaosa: Bivši suprug Britney Spears uhićen zbog tjeralice, na Instagramu objavljivao videa iz vile

Bivši suprug pop princeze Britney Spears (40), Jason Alexander uhićen je u njezinoj kući u Los Angelesu dok se pripremala za vjenčanje sa svojim partnerom Samom Asgharijem (28). Policajci iz okruga Ventura brzo su reagirali na prijavu upada na tu adresu i uhitili 40-godišnjeg Alexandera koji je potom optužen za neovlašteni upad na posjed i vandalizam.

Glasnogovornik policije potvrdio je novinskoj agenciji PA da je Alexander uhićen zbog postojeće tjeralice i da je nakon incidenta odveden s mjesta događaja u policijsku postaju.

Nedugo prije incidenta njezin bivši partner Alexander objavio je na Instagramu priču uživo iz blizine imanja u kojoj je rekao da je tu da "upadne" na vjenčanje. Također ju je nazvao svojom 'prvom i jedinom ženom'.

Britney Spears' ex-husband Jason Alexander breaks into her home and crashes her wedding on Instagram Live:



“Where’s Britney? I'm here to crash the wedding.” pic.twitter.com/rgTjE0mmVe