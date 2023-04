Depeche Mode najavljuje predgrupu zagrebačkog koncerta - uz njih stiže HÆLOS

Grupa Depeche Mode stiže u Zagreb, 23. srpnja 2023. godine, u sklopu velike svjetske turneje Memento Mori Tour kojom će podržati svoj 15. studijski album istoimenog naziva. Ovaj kultni dvojac je danas objavio ime predgrupe koja će zagrijati zagrebačku publiku pred njihov dugoočekivani nastup. Riječ je o britanskom sastavu HÆLOS, ambijentalnoj i trip-hop grupi, koja već cijelo desetljeće osvaja publiku diljem svijeta svojim jedinstvenim elektro-pop zvukom.

HÆLOS, poznati pojedinačno kao Lotti Benardout, Dom Goldsmith i Daniel Vildosola, krenuli su na svoje glazbeno putovanje krajem 2014 iz Londona. Svaka njihova živopisna filmska pjesma, obučena u elektronsko ruho, kao da prikazuje dugi put od očaja do olakšanja, stresa do utočišta, osnovne dinamike cjelokupnog urbanog života. Njihova glazba posjeduje neosporan suvremeni žar, a njihov očaravajući nastupi uživo doveli su ih do najvećih pozornica diljem Sjeverne Amerike, Europe i Australije, s nastupima na svim velikim festivalima poput Coachelle i Lollapalooze, Pitchforka pa sve do Glastonburyja. Više informacija se može pronaći i na njihovoj službenoj stranici haelos.com, kao i na kanalima Spotify te YouTube.

The Memento Mori Tour je devetnaesta turneja grupe Depeche Mode, a prva nakon više od pet godina. Posljednja turneja benda, Global Spirit Tour 2017.-2018., bila je njihova najduža turneja s više od 130 nastupa diljem Europe i Sjeverne Amerike, pred više od 3 milijuna obožavatelja, a zabilježena je i kao jedna od turneja s najvećom zaradom u godini. Memento Mori je 15. studijski album Depeche Modea i nastavak kritički hvaljenog Spirita iz 2017., koji je dosegao broj 1 u 11 zemalja te se svrstao u TOP 5 u više od 20 zemalja. Memento Mori, koji izlazi u izdanju Columbia Records, bit će objavljen diljem svijeta u proljeće 2023. godine.

Prodali su više od 100 milijuna albuma i svirali pred više od 35 milijuna obožavatelja širom svijeta te ostaju posebno utjecajna glazbena sila u svijetu. Neizbrisiva inspiracija obožavateljima, kritičarima i umjetnicima, Depeche Mode nastavlja ići naprijed, a s albumom Memento Mori i turnejom koju najavljuju, otvaraju najnovije poglavlje svog nenadmašnog glazbenog naslijeđa.

Više informacija o rasporedu turneje i datumima te prodaji ulaznica može se pronaći na službenoj stranici benda www.depechemode.com. Nedavno su puštene dodatne ulaznice za zagrebački koncert, a može ih se osigurati putem sustava www.eventim.hr.

