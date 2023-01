Dario iz 'Večere za 5': 'Nisam htio da me Božidar udari da ostanem invalid, jeo sam nečije sline u fancuskoj salati'

Zanimljiv i uzbudljiv tjedan u showu "Večera za 5 na selu" emitirao se krajem prosinca kada su sudionici bili natjecatelji koje smo već imali priliku gledati u ovom showu. Gledatelji su opet imali priliku vidjeti i kuhara Božu koju je ostao zapamćen po tome što je ostale natjecatelje vrijeđao i nije bio zadovoljan ocjenama koje su mu dali. U istom tjednu smo gledali i domaću zvijezdu TikToka Darija Oreškog koji je na početku showa na svom TikTok profilu podijelio poruke koje mu je slao natjecatelj Ivan. Te poruke mu je Ivan posalo nakon što ga je Dario zamolio da mu objasni zašto mu je podijelio loše ocjene i tako neugodne komentare. Sada se Dario na cijelu situaciju oko "Večere za 5 na selu" osvrnuo na svom Facebooku i uz ovu objavu je podijelio i jedan neugodni komentar koji je dobio u svom inboxu te se osvrnuo na brojne komentare i vrijeđanja nakon sudjelovanja u showu.

- Dobra večer svima. Eto da se konačno i ja oglasim na temu večere za 5 . Gledali ste mene, uz dvije prekrasne žene ( Bernardicu i Snježanu ) te dva gospodina ( Ivana i Božidara) . Reakcije su bile burne, bilo je i dobrih komentara i onih loših. Dragi Hrvati i Hrvatice, ne znam je l' postoji netko tko će se roditi i svima nama ugoditi. Počet ću od sebe - ono moje gledanje u kameru odobravam da je bilo malo nekulturno, ali da sam ja nekoga izazivao to nije istina. Niti u jednom trenu nisam nikoga izvrijeđao. Ljudska potreba dolazi do toga, da gledatelj gleda jedan SHOW i nakon toga javlja se ljudima koji su bili na televiziji te im se prijeti( što meni nije nitko), pljuje, vrijeđa, omalovažava itd. Da ljudski rod može imati toliko mržnje u sebi ja ne mogu vjerovati. Svi su toliko jaki poslije emitiranja "Večere za 5", a di ste bili kod svih mojih akcija kada sam pomagao siromašnima, gladnima i stradalima u potresu ? Za one stvari kada bi ste trebali biti aktivni za to niste, ali za običan show tu ste kao antilope. Na televiziji taj tjedan su bila nečija djeca, roditelji, sinovi itd. Kako se čini njima kada za svoje čitaju takve splačine? Kako jedan pošten čovjek može nekome dati ocjenu( 2 )za večeru? Jeo sam nečije sline u francuskoj salati i orahnjači i ja mu ne zamjeram, čovjek se snašao po svojem kalupu. Kako netko može omalovažavati poklone za svaku večeru ( da pa kaj je to?? Mizerija? ) , sitnica od srca je dovoljna, barem me tak mama učila. Idemo opet na mene, onakvo moje ponašanje je bilo iz razloga jer mi je bilo neugodno i nepoželjno biti za istim stolom sa čovjekom koji nikoga osim sebe i svog nosa ne poštuje( Božidar) . Na kraju ljudi su pisali da zašto nisam stao da me bubne ? Eto zato jer nisam htio da me udari pa da mi nešto napravi za cijeli život, da ostanem invalid? Kakav je to čovjek koji podržava nasilje? Kakav? U redu, bilo je smiješno i drago mi je da ste se nasmijali, ali podržavati nasilje? - pita se Dario te u nastavku objave piše:

- ŠTO ZNAČI BITI DVOLIČAN - glumiti prijatelja i kuma pa ti onda dati trojku... ŠTO ZNAČI BITI NEISKUSAN? -Ono kad Dario misli da ne radi ništa loše i onda kad se gleda na tv-u pa pogledam one svoje poglede u kameru za stolom, pa pojeo bi se živoga! ŠTO ZNAČI BITI ČOVJEK- Bernardica i Snježana , žene koje su toliko kulturne i njihove obitelji. Ima jedna pouka "nemoj se delati ni s pukljavoga drva bedaka". Da sam takav kakvim su me Facebook penzioneri opisali, ne bi me pratilo sve zajedno 150 tisuća ljudi. Zašto Facebook penzioneri? Pa zato jer sam gledao tko nas vrijeđa i ostao sam šokirani , doslovno 90 posto ljudi u mirovini , koji bi trebali pokazati kulturu i uputiti kritiku a ne vrijeđati. I što sam zaključio od svega? Da smo svi ljudi ali je rijetko kao čovjek. Za sve one koji me znaju , znaju kakav sam i meni je to dovoljno , imam mali krug velikih ljudi! Uskoro ide video gdje ću temeljno čitati sve komentare da vidi svijet kaj raste u Hrvatskoj. Nemojte se ljutiti ako se nađete u videu, voli vas vaš Dario ! Kada nekoga vrijeđate , zapitajte se "možda taj netko ima srce i osjećaje baš kao ja?". VEČERA ZA 5 na selu.

