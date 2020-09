Danas joj je 50! Ivana Banfić iznenadila fotkom iz 90-ih i izazvala lavinu komentara

Naša pjevačica Ivana Banfić redovito se prisjeća vremena kad je žarila i palila dance scenom ovih prostora tijekom 90-ih godina, a najnovijom fotografijom na Instagramu iz tog razdoblja svoje je fanove "izula iz cipela".

- Imam veliko spremanje ormara i naišla sam na fotku iz "Devedesetih". IBee u full izdanju. Lijepo je sjetiti se - napisala je pjevačica nakon čega su pristigli komentari oduševljenih obožavatelja.

Foto: Instagram

"To su te godine, seksi si", "Prelijepi ste. Dama i seksepil od početka do sad", "Još ljepše za vidjeti", samo su neki od komentara pratitelja koji su se s njom prisjetili bogatog razdoblja hrvatske glazbene scene. Tada umjetničkog imena I. Bee bila je najpoznatijih predstavnica domaće dance ere devedesetih, a prije toga od svoje četrnaeste godine nastupala kao back vokal za poznate hrvatske izvođače.

Inače, dance zvijezda 90-ih nedavno je objavila autobiografiju u kojoj je sasvim otvoreno progovorila o brojnim stvarima iz privatnog života, a dotakla se, između ostalog, i pobačaja. "Naravno da je pobačaj ostavio traga na meni. Htio ili ne, to je emotivni slom, no osjećala sam da će doći Jan i taj dio mene bio je miran. No dio mene koji je izgubio prvu bebu bio je tužan. Zahvalna sam na mom dečkiću koji sad raste, ima 11 godina i navikao je na svjetla pozornice odrastajući uz mene. Vjerojatno neće završiti u glazbi, no obožava kuhati. Već sada kuha bolje od mene i mogao bi postati pravi masterchef", kazala je Banfić.