Damir Urban: Dok smo doma, stvarajmo zajedno!

dragi prijatelji, kao što smo najavili prije nekoliko dana, objavljujemo demo verziju pjesme pseća oluja. naime, kad su nam se ranije dogovoreni koncerti počeli odgađati i otkazivati, zbog novonastale situacije s corona virusom, shvatili smo da će se, barem na neko vrijeme, naš život, kao i životi većine ljudi svijeta, dosta promijeniti. stoga smo odlučili pronaći novi način kako ipak stvarati i raditi, kako ostati sami, ali ipak svi zajedno. i odlučili smo vama, našoj publici, našim prijateljima i kolegama glazbenicima, dati mogućnost da zajedno napravimo nešto novo. svi smo više manje u istoj situaciji, pa zašto ne iskoristiti najbolje od nje i isprobati nešto novo, pokušati se okušati u nečemu u čemu smo svi “amateri”, jer nitko od nas i ne zna kako funkcionirati sada. pseća oluja je nastala u našim domovima, za njezinu se demo verziju urban&4 nisu sastali, svatko od nas je doma snimao svoj dio koji smo onda na kraju samo “spojili”. našoj maloj akciji se pridružio i naš prijatelj tomislav torjanac koji je napravio vizual pseće oluje. ono što bismo mi voljeli je da nam se pridružite. pošaljite nam svoju izvedbu, u bilo kojoj formi, na bilo kojem instrumentu, samo glasom, tiho ili glasno, cijelu ili samo dio, samo audio ili i video i na pseca.oluja@gmail.com na linkovima koji vam dijelimo ćete pronaći: demo verziju pjesme, tekst, harme, instrumentalnu verziju po kojoj možete pjevati, samo vokalnu po kojoj možete svirati. vaše snimke ćemo prikupljati naredna 2 tjedna i onda koristeći sve te zapise napraviti konačnu verziju pjesme, te ćemo tako svi zajedno, ujedinjeni u svojim ostancima kod kuće, biti tvorci i izvođači pseće oluje. također, ako želite dijeliti vaše snimke, označite nas u objavama (i #psecaoluja) da se lakše pratimo. :) mi vjerujemo da je ovo dobra prilika da po prvi puta ikad radimo pjesmu zajedno s vama, umjesto da pjesmu radimo sami za vas. nadamo se da ćemo imati konačnu verziju s velikim brojem izvođača. ostanite doma, i kad smo odvojeni pjevajmo i svirajmo zajedno! https://youtu.be/ZuvuBkysl1c https://youtu.be/29WIhsLl2wI https://www.dropbox.com/sh/cohox73vu9eqdgz/AAAzh4R6uRGgQrpKiagOyktKa?dl=0 #psecaoluja #stayhome #urbanandfour

