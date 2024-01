Četiri finalista koji će se boriti za titulu najboljeg vokala 'The Voicea' su Martin, Jakov, Luka i Ana!

Polufinalna emisija showa “The Voice Hrvatska“ emitirana je večeras na Prvom programu HRT-a izravno iz studija „Anton Marti“ i „Zvonimir Bajsić“. Osmero polufinalista, željnih dati najbolje od sebe, izabrali su mentori zajedno s Tv-gledateljima, prošle subote. Večeras njih osmero traži svoj put u finale. U finalu je samo četiri mjesta, a o tome tko prolazi odlučivali su samo gledatelji svojim pozivima i porukama. Tako će biti i u finalu koje je na rasporedu u subotu 27. siječnja. Uzbuđenje, napetosti, želje, emocije, sjajni talentirani mladi ljudi, njihove radosti i tuge, sve se to miješalo u ovome polufinalu. U ovu večer uveli su nas voditelji Iva Šulentić i Ivan Vukušić uz raspoloženu publiku u studijima i najavili prvo dvoje polufinalista iz Urbanova tima.

Ana Širić, ispričala je svoju priču kako je doživjela ulazak u polufinale i kako se pripremala za večerašnji nastup. Nakon toga izvela je pjesmu „Used To Be Young“ (Miley Cyrus) snažno i uvjerljivo uz veliku podršku svojih navijača i publike u studiju. „Ja sam pobjednik ove sezone jer sam upoznao divne mlade ljude, a Ana je posebna“ , komentirao je njezin nastup Damir Urban.

Nova priča o pripremama, pjesmi, željama i traženju sebe u glazbi i na pozornicu dolazi Toni Šimonović koji svojom izvedbom podsjeća na sjajnu pjesmu „Never Tear Us Apart“ (INXS). U osebujnom stylingu i svojom interpretacijom ponovno je osvojio publiku u studijima. „Divno je kako on to izvodi i ja i mnogi kolege s glazbene scene možemo puno toga naučiti iz ovoga nastupa“, rekao je Urban.

Prvi put u polufinalu otvoreno je glasanje za Tv-gledatelje uz podsjetnik na ove dvije izvedbe. Imali smo priliku vidjeti atmosferu u studiju „Bajsić“, a i čuti što ostali mentori misle o ovim nastupima i nakon 5 minuta zatvoreno je glasanje. Dok se čeka odluka o prvome finalistu Ana Širić, Toni Šimonovič, vokalna trenerica tima Paulinu Đapo i producent Sandi Bratonja, zajedno s mentorom Urbanom izvode njegovu pjesmu „Mjesto za mene“ (Urban&4). Došlo je vrijeme za prvu odluku. Televizijski gledatelji, pozivima i porukama, odlučili su da u finale prolazi Ana Širić. Urban je zahvalio Toniju:“Sjajni ste bili oboje, ovdje i dobivaš i gubiš, ovo je život u malom.“

Na redu je mentor Gobac i njegov tim. Prvi se predstavlja kratkom pričom o iskustvima u emisiji i ljudima koji ga okružuju i pripremama u proteklih tjedan dana Luka Novokmet. Pjesma „Sledgehammer“ (Peter Gabriel) njegov je izbor za polufinale. I Luku kao i sve polufinaliste „uživo“ na sceni prate vrhunski glazbenici i prateći vokali. Publika Luki daje veliku podršku nakon nastupa, a Gobac u svom stilu komentira:“Ja sam osupnut, napredovao je i sad i pleše na sceni“.

Na scenu uskoro dolazi energični Sandro Bjelanović. Ovoga puta ima i koreografiju uz dvije plesačice koje prate njegovu izvedbu pjesme “Crazy Little Thing Called Love“ (Queen). Publika je zajedno s njim svojim pljeskom pratila nastup i nagradila ga velikom podrškom. „Čovjek ima neki svoj izraz i svoju energiju oko sebe“, komentirao je mentor.

Ponovno se otvara glasanje, uz podsjetnik na pjesme i komentare ostalih mentora. U studiju „Bajsić“ ostali dio polufinalista, njihovih gostiju i navijača donose dio atmosfere ove emisije. Nakon što je glasanje zatvoreno i dok čekamo da se zbroje glasovi i dobiju rezultati na sceni Gobac, Luka i Sandro uz pomoć vokalne trenerice Gine Damjanović izvode mentorovu pjesmu „Nebo“ (Psihomodo pop). Začudna je energija koju Gobac donese svakim svojim nastupom uz posebno raspoloženu publiku. Rezultati su stigli i vrijeme je za odluku. U finale prolazi Luka Novokmet. „Sandro ti si osvjetlao obraz tima Gobac, čestitam pred svima“, zahvalio se Gobac polufinalistu koji napušta natjecanje.

Najmlađi mentor Dino i njegov tim spremni su za svoj dio polufinala. Nakon kratke priče o njezinom doživljaju svega do sada, talentirana Natali Radovčić, je na sceni i s puno emocije u glasu i nastupu donosi zahtjevnu i iznimnu pjesmu „Caruso“ (Lara Fabian). Publika joj od početka daje snažnu podršku za ovu vrhunsku izvedbu, a bilo je i suza. „Počašćen sam što sam te preuzeo iz Urbanovog tima. Točno si gdje trebaš biti. Bravo“, komentirao je njezin mentor Dino.

Vrijeme je da se predstavi i Jakov Peruško Rihtar. „Dva put san umra“ (Oliver) njegov je izbor za polufinale , a svojom izvedbom donio je jednu posebnu posvetu Oliveru. Publika je pjevala s njim gotovo čitavu pjesmu i nagradila velikom podrškom. „Nikad me nisi iznevjerio, uvijek si bio uz mene kao i ja uz tebe“, između ostaloga komentirao je mentor.

I treći put otvoreno je glasanje. Gledatelji imaju 5 minuta svojim pozivima i porukama odlučiti tko ide u finale. Nakon podsjetnika i komentara mentora glasanje je zatvoreno. Na sceni Dino Jelusić, Natali, Jakov, vokalni trener Matej Predojević Petrić i producent Filip Majdak. Izveli su mentorovu pjesmu „The Great Divide“. A onda je došlo vrijeme odluke. U finale prolazi Jakov Peruško Rihtar. Publika je velikim pljeskom nagradila i Natali. „Čestitam Jakovu večeras, zaslužio je. Bila mi je čast biti ovdje“, kroz suze se zahvalila Natali.

Još je samo jedno mjesto slobodno u velikom finalu showa „The Voice Hrvatska“ iduće subote. Još samo jedan, Vannin tim i dva nastupa.

Martin Kosovec, osvajao je publiku iz emisije u emisiju, a u polufinalu je izveo pjesmu „Unchained Melody“ (Righteous Brothers). Svevremenska pjesma i Martinova osobnost i izvedba nagrađeni su velikom podrškom publike i navijača. „Ovaj glas vodi na raznorazna mjesta. Došao je zaobilaznim putem do mene, ali publika ti je sve rekla“, komentirala je Vanna.

Posljednji je nastupio Sergej Božić čije se izvedbe pozorno prate od prvih emisija. Pjesmu „Još i danas zamiriši trešnja“ (Toše Proeski) donio je svojim glasom i svojim nastupom za kraj ovog polufinala. Dugi pljesak i podrška i riječi mentorice Vanne:“Nepravda je da jedan od ove dvojice ne ide u finale, ali sigurna sam da za bilo koga od njih glazbena priča tek počinje. Sergej pjeva iz onoga mjesta kojeg i sama često tražim.“

Znak za 5 minuta glasanja, komentari ostalih mentora na ove nastupe, atmosfera iz studija Bajsić, sve je to prethodilo posljednjoj odluci gledatelja u polufinalu. Dok su se glasovi zbrajali na sceni je Vanna uz Martina, Sergeja, vokalnu trenericu Djordjiju Palić i producenta Gorana Kovačića Gorkog. Izveli su Vanninu pjesmu „Kao da me nema tu“ zajedno s raspoloženom publikom u studijima. Napetost je bila na vrhuncu jer došlo je vrijeme odluke. U finale ide Martin Kosovec. „Sergej, od prvoga trenutka je počelo s mojim cmizdrenjem, dao si mi srce još na audiciji“, oprostila se Vanna od ovog iznimno talentiranog mladog čovjeka.

Uz ulomke nastupa četvero finalista (Ana Širić, Luka Novokmet, Jakov Peruško Rihtar, Martin Kosovec), koje ćemo iduće subote gledati uživo u velikom finalu „The Voice Hrvatska“ voditelji su odjavili ovo uzbudljivo i emotivno polufinale. Više od 113.000 ljudi glasalo je večeras za svoje favorite. Na društvenim mrežama mogu se pratiti događaji iza scene, kao i prve reakcije nakon polufinala. Na YouTube kanalu dostupni su svi nastupi ove večeri, a repriza je u nedjelju od 16:50 na HRT1. Emisija se može pogledati i na zahtjev putem platforme HRTi. Veliko finale na rasporedu je iduće subote u 20:15 na Prvom programu HRT-a.

