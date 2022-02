Buga Marija Šimić o dijagnozi: 'Odjednom se sve počelo raspadati, shvatila sam da trebam pomoć'

Buga Marija Šimić (28), diplomirana solo pjevačica i glumica te kći poznatog glumačkog para Vitomire Lončar i Ivice Šimića, na svom je društvenim mrežama otvoreno progovorila o dijagnozi s kojom se nedavno susrela. Naime, dijagnosticiran joj je ADHD, poremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje ili poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću, a sada je otkrila kada je krenuo njezin put do dijagnoze.

-Put do dijagnoze je krenuo još 2018. godine kada sam krenula na kognitivno-bihevioralnu psihoterapiju. Shvatila sam kako se s nekim stvarima ne mogu nositi i kako trebam pomoć. I onda kada sam preuzela kazalište Mala scena i kada sam shvatila kako me moji zaposleni ne mogu pratiti, a sada kada sam ja ta koja mora raditi strukturu, sve se raspada, rekla sam - ‘uredu, ne možemo ovako nastaviti jer ćemo svi poludjeti’. Zatim sam krenula na testiranje koje je imalo tri kruga. I evo, nakon dva i pol mjeseca sam napokon dobila službenu dijagnozu- ispričala je Buga za RTL te otkrila kako joj je jako drago što je o svemu progovorila na društvenim mrežama te kako će njezina objava potaknuti ljude da potraže pomoć. Dobila je i veliki broj poruka od ljudi koji su s njom podijelili svoje priče,a dijagnoza je iznenadila i njezinu majku.

- Moram priznati kako je na početku bila dosta iznenađena, ali moja mama kakva je, dva dana je provela čitajući o ADHD-u, razgovarale smo jako puno i na kraju svega toga mi je napisala: sada mi je sve jasno - ispričala je Buga.

Podsjetimo, Buga je nedavno na društvenim mrežama objavila poduži status i progovorila o svojoj dijagnozi.

-Bok, ja sam Buga i imam ADHD. Prije par dana dobila sam službenu dijagnozu. F 90.0.. Tko bi tako malo znakova može donijeti toliko olakšanja. "Dijagnoza" zvuči strašno i kao nešto čemu se ne bi trebao veseliti. Pa ipak - kad sam pročitala službeno da je to to - odahnula sam i nasmijala se. Sad mi se objasnilo tako puno stvari. I mogu se prestati kriviti za puno stvari. A najbolje od svega - sad napokon mogu naučiti i shvatiti kako moj mozak funkcionira i to primijeniti, što znači da će se kvaliteta mog života, posla, odnosa - podići na novu razinu. Dijagnoza što se tiče mentalnog zdravlja nije strašna niti te zatvara u kutije. Dijagnoza je ta koja daje slobodu. Jer kad znaš što ti je - onda možeš nešto i poduzeti. Možeš naučiti to navigirati, a onda se otvara jedan cijeli novi svijet- samo je dio objave.

Inače, Buga je sa samo 6 godina debitirala je u zagrebačkom HNK u operi Madame Butterfly, a gotovo 22 godine poslije na istu je pozornicu stala kako bi preuzela nagradu hrvatskog glumišta za najbolje žensko glumačko ostvarenje, i to u predstavi za djecu i mlade "Sunce djever i Neva Nevičica" Kazališta Mala scena koje je preuzela nakon što su njezini roditelji preselili u Kinu.

VIDEO Premijer Plenković i supruga Ana uskoro će dobiti treće dijete