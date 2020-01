Brojne poznate osobe odazvale su se humanitarnoj akciji Dejana Aćimovića

Kampanja za Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća i prije samog početka programa privukla je veliku pozornost javnosti. Ništa čudno, ambasadori kampanje brojne su poznate osobe iz različitih društvenih sfera, a promocija je programa posebna i po tome što neki ambasadora po prvi puta javno govore o svojoj bolesti nastojeći potaknuti građane na što aktivnije i što masovnije sudjelovanje u Programu.

Autor je kampanje nazvane Udahni za život čije plakate možete vidjeti na javnim mjestima a spotove na nacionalnim televizijama poznati naš redatelj Dejan Aćimović koji za Večernji list govori o kampanji I suradnji s poznatima među kojima su, primjerice Sandro Sukno kao I drugi svjetski poznati sportaši poput Luke Modrića, Marina Čilića, Bojana Bogdanovića.

- Svi su oni ambasadori kampanje. I Luka Modrić, Bojan Bogdanović, Andrija Jarak, Ana Sršen, Nenad Bjelica, Sara Kolak, Marin Čilić, Tomislav Mužek, Vernesa Smolčić, Morana Paliković-Gruden, Jadranka Islamović, Mustafa Nadarević, Ankica Dobrić, Helena Šopar, Žarko Potočnjak, Antonija Mandić, Ratko Rudić, Petra Bukić, Goran Ivanišević, Sandro Sukno, Vinko Brešan, Boris Jokić, Lukas Nola i svojim učešćem jako puno doprinose da kampanja uspije i da ono što smo zacrtali kao krajnji cilj da to i ostvarimo.

Svi redom, od prvog do zadnjeg, bez ikakvog pogovora odazvali su se na moj poziv i poziv akademika Miroslava Samaržije i stavili na raspolaganje da su tu u svakom trenutku kad ih zatrebamo i kod sviju se osjetilo ogromno htijenje da kampanja i uspije. Divno je s takvim ljudima raditi, kaže autor kampanje Udahni za život. - Kontaktirali su me iz KBD Jordanovca u ime akademika Samaržije vezano uz kampanju te me potom Dejan Aćimović uputio u srž I detalje kampanje. Poznajem razarajuću moć raka tako da nije bilo dvojbe hoću li poduprijeti ovaj dobar cilj, rekla nam je naša znanstvenica Vernesa Smolčić. Mustafa Nadarević ovdje je po prvi puta progovorio o bolesti što je šokiralo javnost. Hoće li biti još takvih neočekivanih svjedočanstava, pitali smo Aćimovića.

- Slažem se s vama da je neočekivano i to je prvi put koliko znam da jedna poznata osoba kao Mustafa progovori javno o svojoj bolesti, da ljudi vide da to nije bauk, da se i protiv tako opake bolesti može boriti i da je se može pobijediti. Sve njih koji su svjedočili o svojoj bolesti poznajem jako dobro i privatno i znao sam što im se događa. Kada sam odlučio pozvati ih u kampanju pitao sam ih dali bi htjeli podijeliti svoju situaciju s javnošću i da ćemo tom njihovom iskrenošću probuditi svijest kod ljudi i o njima samima. Svi su to bez pogovora napravili. Znao sam jako dobro da će to biti šokantno ali moram vam priznati da usprkos što sam to sve znao, da su i Mustafa i Ankica i Žarko i Jadranka i Morana i Lukas svojom otvorenošću i iskrenošću šokirali i mene i cijelu ekipu koja je snimala njihova svjedočanstva. Vjerujte mi, nije jednostavno kad vam osoba koja stoji preko puta vas kaže da ima rak i da zna da mu predstoji jako teška borba da bi preživio. Njihova svijest o bolesti, kako se junački nose i bore s njom je fascinantna. Najiskrenije im se divim, govori Aćimović koji kaže kako nije bilo nekog posebnog ključa u odabiru ambasadora kampanje.

- Pogledao sam dosta kampanja ove vrste koje su do sada rađene. Usmjerio sam pažnju na koji način su obraćali i probao sam zamisliti koga bih ja poslušao da mi se obrati s porukom koju naša kampanja nosi. Tako je došlo do odabira ovih naših ambasadora, objašnjava naš poznati redatelj. Nije, kaže, bilo nikakvih neugodnih iznenađenje, nitko sudjelovanje u kampanji nije odbio. - Svi ovi koje smo pozvali odmah su se odazvali, a Mustafa, Ankica, Žarko, Jadranka, Morana i Lukas su bez ikakvog pogovora javno progovorili o bolesti i nisu imali nikakvih problema da to podjele s javnošću. I to su najiskrenije učinili kako bi pomogli da svi oni koji nemaju hrabrost suočiti se s takvim problemom, da shvate da je to put prema pobjedi života nad smrću.

Sam rad na kampanji je trajao jako dugo, 7. siječnja bilo je točno godinu i pol dana od kada mi je prof. Jakopović poslao na mail prvi tekst o Nacionalnom programu što on znači i koji je njegov cilj. Dugo se tražila ideja kako privući ljude, da učine taj korak i počnu brinuti o sebi i svom zdravlju. Da stvore naviku odlaziti kod liječnika na vrijeme i da se počnu pregledavati. Na koji način ih zaintrigirati da shvate da malo treba da bi život bio ljepši i ugodniji. Proveo sam u razgovoru s akademikom Samaržijom sate i sate, postavio sam mu stotine pitanja da bi odlučio na koji način ćemo krenuti u kampanju.

Prvo što sam uočio bilo je da je rak pluća jedan od najvećih javnozdravstvenih problema ne samo u Hrvatskoj nego u cijelom svijetu a posebno me šokiralo kad sam pročitao podatak da se u Hrvatskoj svake godine evidentira 3000 novih slučajeva oboljeli od te opake bolesti a da ih ne preživi ni 10%. što znači da je to problem kojim su se davno prije nas počeli baviti kako da ga riješe ali do danas nisu napravili neke značajnije pomake. I ta spoznaja bila nam je težak uteg u radu i stalno nam je kao Damoklov mač iznad glave stajala bojazan da nas ne izignoriraju. A evo po reakcijama običnih ljudi, njihovom zanimanju i pitanjima koje postavljaju čini mi se da smo na pravom putu da uspijemo u našim nastojanjima, rekao nam je naš poznati filmaš. Kampanja je, naveli smo, vrlo intenzivna, oglašava se u tiskanim medijima, brojni su jumbo plakati, spotovi na radiju I televiziji. U kontekstu napisa o spotu za predsjedanje Hrvatske EU-om zanimalo nas je koliko je kampanja koštala.

- Drago mi je da ste postavili to pitanje jer već sam čuo dušobrižničke komentare kako je kampanja s posebnim akcentom tko je plaća. Svi koji su sudjelovali u kampanji, Luka, Bojan, Andrija, Ines, Boris, Ana, Nenad, Sara, Marin, Tomislav, Vernesa, Morana, Jadranka, Mujo, Ankica, Helena, Žarko, Antonija, Ratko, Petra, Goran, Sandro, Vinko, Boris, Lukas i ja kao redatelj i autor promocije Nacionalnog programa radili smo pro bono, što prevedeno na hrvatski jezik znači za dobro, i nitko od nas nije ni tražio ni dobio za to honorar.

A koga to zanima može lako i provjeriti. Pošalje se upit glavnom pokretaču kampanje, Ministarstvu zdravstva i na sva pitanja takve vrste oni će odgovoriti. A Nova TV, CineStar, Hanza Media, Media servis, Euro plakat, Zagreb plakat i B1 plakati poklonili su nam promidžbeni prostor da ono što smo napravili da to možemo i pokazati. I ovim putem svima im se od srca zahvaljujem, završava Dejan Aćimović.