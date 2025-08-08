Broji sitno do poroda! Naša glumica pokazala trudnički trbuščić u badiću, a nedavno je otkrila tko je njen partner

Svestrana glumica i liječnica, Mada Peršić, koja je nedavno oduševila javnost svojim nastupima u showu "Tvoje lice zvuči poznato", ponovno je raznježila svoje pratitelje. Na svom Instagram profilu podijelila je seriju fotografija na kojima uživa u opuštenom ljetnom danu, ponosno pokazujući svoj trudnički trbuščić.

Na fotografijama vidimo nasmijanu Madu kako u svijetloplavom bikiniju pozira na terasi okupanoj suncem. U potpunoj ljetnoj idili, društvo joj prave njezine mačke, koje je od milja nazvala svojim čuvarima. "Naši Bodyguardi i Mi", napisala je kratko i simpatično u opisu objave, dodavši hashtagove poput #PregnantAndChill i #CatKnowsBest, čime je savršeno dočarala atmosferu blaženog iščekivanja. Uz fotografije na kojima mazi svoje ljubimce, podijelila je i jedan opušteni selfie iz kreveta, pokazujući da uistinu uživa u svakom trenutku.

Glumica se često javlja na društvenim mrežama gdje redovno dijeli svoje iskustvo trudnoće. Mada je ranije tamo pokazala i svog samozatajnog partnera s kojim čeka dijete. Iako privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti, glumica je sada napravila iznimku. Budući roditelji pozirali su zagrljeni. "Rekli su nam da se moramo slikati odjeveni na plus 38... Dostojanstveno smo to napravili, ali odswajpaj do osme fotke za pravo stanje stvari. Kad se fotkaš gladan i na plus 38", našalila se Mada, a ubrzo su se nanizali brojni komentari njezinih pratitelja, koji su sretnom paru poželjeli lijepe želje. "Divni ste... Sretni i zdravi bili svi troje", "Divni ljudi i super par", pisali su im.

Inače, Mada je otkrila da je trudna u showu Tvoje lice zvuči poznato. Čestitali su joj tad kandidati i članovi žirija, a u publici su joj bili majka, koja joj je poklonila plišanog slonića, i partner s kojim čeka dijete.

Nedavno je na Instagramu pokazala poveći trudnički trbuh, a tad je uz video poručila: "Ako se bojiš poroda, ponavljaj ovo sa mnom: Moje tijelo je pametno. Moje tijelo je mudro. Moje tijelo točno zna što treba učiniti. Stvorena si za ovo. Tvoje tijelo već zna put. Sačuvaj ovo. Ponavljaj svakodnevno. Vjeruj svojoj moći."

Također, nedavno je progovorila o neobičnim komentarima s kojima se susreće. ''Trudna sam, a oni mi pišu da smršavim? Ovo je vaš znak da se ne obazirete na komentare onih koji vas žele smanjiti. Danas su mi rekli da smršavim... dok nosim svoje dijete. Ako si ikad osjetila da ti neko pokušava uzeti svjetlo, sjeti se: tvoje tijelo stvara život. I to je čudo. I razveseli se sladoledom bez grižnje savjesti'', poručila je uz video sebe u badiću.

Mada bi trebala roditi u kolovozu, a par očekuje djevojčicu. Iako je trudnoća, kako kaže, bila neplanirana, ona i partner prihvatili su je s velikim oduševljenjem. – Jako smo sretni. Nekako smo očekivali i zamišljali curicu. Osjećam se odlično, moram priznati sad već malo umorno i onako kućno. Dobila sam ponovno i želju za lijepim oblačenjem i uređivanjem nakon desetljeća oblačenja kao Justin Bieber – ispričala je glumica, dodajući kako se osjeća ispunjeno i sretno u slatkom iščekivanju.

Svoju sreću pronašla je uz partnera Darka Kralja s kojim je u vezi nešto više od godinu dana, a za kojeg kaže da je odmah znala da je "onaj pravi". – Jako se volimo, kao tinejdžeri smo, jako zaljubljeni i jako sam sretna – otkrila je. Smatra da je upravo čvrst i nježan odnos partnera temelj za sretno dijete. – Mislim da si partneri trebaju uvijek ostati najvažniji i to svoje ispunjenje i ljubav prelijevati na dijete. Mislim da je tako i dijete najsretnije. I kasnije u životu uvijek kopiramo odnos vlastita oca i majke, pa mi je neka misija učiniti da taj odnos bude ljubavan, nježan i fantastičan – zaključila je.