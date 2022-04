Britney Spears objavila da se povlači s društvenih mreža: 'Šaljem vam svoju ljubav'

Pjevačica Britney Spears (40) očito se zasitila društvenih mreža s obzirom da je pratiteljima na Instagramu objavila da se neko vrijeme povlači iz javnosti.

"Uzimam kratak predah od društvenih mreža. Šaljem svoju ljubav i Bog vas sve blagoslovio", napisala je uz prigodni video. Podijelila je snimku bebe koja nosi sunčane naočale i izležava se u minijaturnom salonu.

Brojni pratitelji pisali su joj kako će im nedostajati, ali i da zaslužuje odmora stoga ju razumiju.

Inače, Britney je početkom travnja objavila da je trudna sa svojim zaručnikom Samom Asgharijem (28) u objavi na Instagramu. Britney, koja ima sinove Jaydena (15) i Seana (16) s bivšim suprugom Kevinom Federlineom , objasnila je da je “toliko smršavila” prije nego što je par otišao u Miami, a Sam joj je u šali rekao da je “trudna hranom” prije nego što je dobila pozitivan test na trudnoću.

- Očito neću toliko izlaziti da paparazzi ne dobiju svoj novac snimajući me kao što su nažalost već napravili. Teško je jer kad sam bila sam trudna imala sam perinatalnu depresiju. Moram reći da je to apsolutno užasno. Žene tada nisu pričale o tome, neki su smatrali opasnim ako se žena tako žali s bebom u sebi, ali sada žene pričaju o tome to svaki dan. Hvala Isusu da tu bol ne moramo držati kao pravu tajnu. Ovaj put ću se baviti jogom svaki dan! Širimo puno radosti i ljubavi - napisala je Britney.

Podsjetimo, Britney je u studenom prošle godine nakon dugih 13 godina napokon na sudu izborila kraj skrbništva koje je njezin otac i cijeli tim imao. Tada je kazala kako napokon može odlučivati o svojem tijelu i imovini, tako da ako odluči imati još jedno dijete to će i moći. Dodajmo još da je u nekoliko navrata istaknula da bi jako voljela imati još jednu bebu što do sada nije mogla, jer joj njezini skrbnici nisu dopuštali.

