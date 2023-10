Blanka Vlašić o gorućoj temi: Roditelji nemaju izbora, ostavljaju dijete u nezahvalnim okolnostima

Blanka Vlašić na društvenim mrežama pozabavila se temom s kojom se susreću brojni roditelji, a to je mali broj odgojitelja u dječjim vrtićima. Na ovu temu potaknuo ju je razgovor s mamom jednog dječaka starog dvije i pol godine, koja joj je ispričala kako u vrtiću njezinog sina na 16. djece u grupi imaju samo jednu odgajateljicu.

- U razgovoru s majkom dječaka od dvije i pol godine saznam kako im je u vrtiću jedna teta na 16 djece. Dakle, to su djeca od 1,5 do 2,5 godine, većinom još u pelenama. Zamislite samo svima promijeniti pelenu... A dijete treba zagrljaj, pažnju, blizinu, razgovor… Roditelji nemaju izbora, ostavljaju dijete u nezahvalnim okolnostima... A što je s igrom, animacijom? Ja s jednim djetetom imam pune ruke posla, nezamisliva mi je predanost i odgovornost za njih 16 istovremeno - napisala je u svojoj objavi i zatražila od pratitelja da joj napišu svoja iskustva na ovu temu.

- Pitam se... pitam vas (jer mi do sada ova problematika nije bila bliska): nedostaje li nam kvalificiranih odgajatelja ili je problem u sustavu koji ne zapošljava dovoljan broj? Pitam se što je sa seminarima, edukacijama i sličnim sadržajima koje postojeći odgajatelji trebaju/žele/ moraju pohađati, kako se organizira to vrijeme? Jer to dijete mora provesti pola dana (pet dana u tjednu) među 16 djece, sa samo jednim odgajateljem koji mu se ne može, uz najbolju volju, posvetiti onoliko koliko je (minimalno) potrebno. A dijete treba zagrljaj, pažnju, blizinu, razgovor... Roditelji nemaju izbora, ostavljaju dijete u nezahvalnim okolnostima s odgajateljima koji, sigurna sam, daju najbolje od sebe u zadanim uvjetima. Ako ste voljni, podijelite svoja iskustva i razmišljanja (pišite u inbox). Objavit ću svaki pristojan i razuman odgovor (anonimno, naravno) - napisala je Blanka. Kasnije je i objavila nekoliko odgovora koji su joj stigli u inbox.

Danas je podijelila brojne odgovore koje je dobila, a javila joj se i jedna odgojiteljica u vrtiću i zahvalila što je potaknula ovu temu i naglasila kako se malo poštuje Zakon o predškolskom odgoju, Državni pedagoški standard te Konvencija o pravila djeteta. Napisala je kako trenutačno u vrtićkoj grupi ona i kolegica imaju upisanih 16 mališana u dobi od jedne do nepune tri godine, a radila je i s grupama u kojima je bilo 20. mališana dok je propisani standard za ovaj uzrast 12 mališana po grupi.

Podsjetimo, naša proslavljena atletičarka rodila je carskim rezom u splitskom KBC-u 8. studenog prošle godine, točno na svoj rođendan. Nekoliko dana nakon poroda objavila je prvu fotografiju sinčića.

