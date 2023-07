Bivši kandidati showa postala su pravi prijatelji, Zuzana je posjetila Dalibora koji je završio u bolnici

Među kandidatima šeste sezone RTL-ovog showa "Život na vagi" bila je i Zuzana Filipaš koja dolazi iz istarskog mjesta Raša, po zanimanju je obrtnica i ima 146 kilograma te se u show prijavila jer u ogledalu već neko vrijeme nije vidjela sebe nego drugu osobu. U showu je uspjela sklopiti i prijateljstva pa je tako na društvenim mrežama objavila fotku na kojoj je s Larom Peruško, dok se sada druži s Daliborom Kujundžićem i Ivanom Radoš Kruškić.

Bili su u Vinkovcima, a Zuzana je objavila i video koji je snimila na Vukovarskom vodotornju.

"Ja bih se željela puno zahvaliti Ivani i Daliboru što su me pozvali u njihov kraj, u Vinkovce i što smo danas išli na prekrasni izlet u Vukovar i da se ja mogu nalaziti tu na predivnom mjestu na vodotornju i potvrditi jedno divno prijateljstvo. Tako da vas sve želim pozdraviti, moje borce i plavce i da dalje se volimo i neka nam živio 'Život na vagi'" rekla je u videu, prenosi RTL .

O svojoj borbi s kilogramima Zuzana je govorila ranije.

- Više si neću dopustiti da ne volim samu sebe. Želim biti vesela jer sam inače takva osoba, rekla je na samom početku. Ona je jedna od onih koja nije dogurala daleko u showu, ali to je nije pokolebalo na njezinom daljnjem putu k ostvarenju željene kilaže. Danas je u potpunosti druga osoba - trči, planinari, prilagodila je prehranu i uzor je svima koji imaju problem s prekomjernom tjelesnom težinom. Nakon showa se spustila ispod sto kilograma. Fotografije svoje transformacije redovito dijeli na društvenim mrežama, a nedavno je pokazala i što jede.

Inače, ljubav je Zuzanu iz Češke dovela u Hrvatsku, a ranije je u intervju za RTL je ispričala o nekim teškim životnim situacijama.

- Njegovala sam svoju buduću svekrvu koja je bila teško bolesna. Bila sam jako mlada i neiskusna. Tako draga žena mi je umirala na rukama i imala je jednu želju koju je htjela da joj obećam da ću ispuniti. Tu želju sam ispunila i to mi je bio veliki teret u životu - ispričala je Zuzana. Otkrila je kako je kod nje debljanje počelo s promjenom života kada se doselila u Hrvatsku. Ispričala je kako je u svojoj domovini bila aktivna i s prijateljima je često boravila u prirodi, bavila se trčanjem, odbojkom i tenisom.

- Ovdje su mi nedostajali prijatelji koji su aktivni. Na to je sigurno utjecala i psiha jer nemate prijatelje, još ne znate dobro jezik i ostalo. Ali bez obzira na to sve, sama sam sebi kriva jer sam si to dopustila - rekla je Zuzana. Obitelj joj je najveća podrška i sin i kći je bodre u ovom velikom izazovu kao i suprug i sigurni su kako će uspjeti.

