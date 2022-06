Bila je seks-simbol! Nastupala je na Euroviziji, a snimila je i pjesmu za film o Jamesu Bondu. Evo kako danas izgleda

Jedna od najpoznatijih britanskih pjevačica Lulu (73) podijelila je novi TikTok video u kojem se emotivno prisjetila kako je prisustvovala krundibi kraljice Elizabete kada je imala samo četiri godine.

- Sjećam se krunidbe kraljice. Imala sam četiri godine i bila je ulična zabava u mom domu u Glasgowu, odakle dolazim. Sjećam se da me tata držao na ramenima, pjevala sam pjesmu za kraljicu i bila zvijezda dana u ulici - ispričala je Lulu i otpjevala dio pjesme "A Golden Coach" Dickieja Valentineja, a zatim je svi čestitala platinasti jubilej.

Podsjetimo, Lulu je na sceni više od 50 godina, a najpoznatija je po hitovima "To Sir with Love" iz istoimenog filma, zatim naslovnoj temi filma o Jamesu Bondu "The Man with the Golden Gun", te posebno pobjedi na Euroviziji 1969. s pjesmom "Boom Bang-a-Bang".

Sredinom devedestih uskrsnula je akrijeru kada se pojavila na obradi pjesmi "Relight My Fire" s grupom Take That.

