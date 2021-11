Bernard ljutito napustio stan, Goga se prepala njegova dodira: 'Ne znam što će biti dalje između nas'

Bernard je već ranije rekao kako mu se ne ostaje u showu jer je shvatio da ne privlači Gordanu.

Gordana i Bernard imaju dogovor da on kuha, a ona radi sve ostalo, no ubrzo nakon nastanka sporazuma Goga je počela prigovarati jer Berni, po njenom mišljenju, zaprlja više suđa nego što je potrebno. A u prošloj epizodi problem je kulminirao.

Na večeri na kojoj su uživali s drugim parovima, Ernom i Edinom te Sanelom i Jasminom, sve je bilo oK, no pravi show nastao je nakon večere kada je trebalo - prati suđe.

Gordana je bila jako ljutita na Bernarda koji je dolio ulje na vatru nazvavši Ivonu, a sve je završilo njegovim odlaskom iz stana.

"Ne znam što će biti dalje između mene i Goge. Sutra imamo razgovor sa stručnjakom i to je moja zadnja prilika da pokušamo ispraviti stvari. Pomiješani su mi osjećaji, koliko bih htio ostati, toliko bih htio i otići", zaključio je Bernard.

Podsjetimo, Bernard je Gordanu nedavno poveo u Poreč kako bi vidjela gdje živi i kako bi se dodatno zbližili, no čini se da je postigao suprotni efekt jer, kada je vidjela njegov stan, Goga nije bila nimalo oduševljena. Štoviše, priznala je kako je promijenila mišljenje o svojem suprugu. Naime, iako živi uredno, Goga smatra da Bernard ne živi u skladu sa svojim godinama.



"Sad je svašta u mojoj glavi o njegovu životu", rekla je Goga te dodala: "Iskreno, ne sviđa mi se. Nisam to očekivala. Kao da sam ušla u stan nekog dečka, nekog studenta. Šokirala sam se." Gogi ne smeta sâm stan, već to što je prema Bernardovim pričama stekla potpuno drukčiji dojam o njemu i njegovu domu. "Ne smeta mi. Da mi je rekao da živi u šupi, O. K. Ja bih znala kamo idem", zaključila je Goga.

